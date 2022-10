Lyrische Marko verwacht nog veel meer moois van 'speciale' Verstappen

Topman Helmut Marko van Red Bull Racing verwacht dat Max Verstappen de komende jaren nog veel gaat winnen in de Formule 1. De Oostenrijker is onder de indruk van wat de Nederlander zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten liet zien.

Door onze sportredactie

Verstappen ging aan de leiding toen hij met nog twintig ronden te gaan een veel te lange pitstop maakte. Bij het vastdraaien van een van de banden haperde een wielgun. De Nederlander viel terug naar de derde plek achter Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Het leidde ertoe dat Verstappen zich moest terugvechten. Hij knokte zich eerst langs Leclerc, passeerde later ook Hamilton en boekte alsnog zijn dertiende zege van het seizoen.

"Hij is zo speciaal. Na die mislukte pitstop was Max niet blij, maar we hebben meteen gezegd: concentreer je. Dat heeft hij gedaan met twee geweldige inhaalacties", zei Marko.

"Na die pitstop is hij op de limiet gaan rijden zonder zijn banden te vernielen. Dat laat zien dat hij een volwassen coureur is geworden. Je zag dat Hamilton in de slotfase veel meer weggleed dan Max. Bij Red Bull denken we dat Max nog lang niet klaar is en nog heel veel moois voor ons in petto heeft."

Horner: 'Deze is voor Mateschitz'

Red Bull-teambaas Christian Horner was vanzelfsprekend ook blij met het sterke optreden van Verstappen. De Brit sleepte na 2011, 2012, 2013 en 2014 de vijfde constructeurstitel in de wacht met zijn team en droeg het succes op aan de zaterdag overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz.

"Dit betekent alles voor ons. Dietrich was erg op zichzelf, maar hij was heel gepassioneerd. Hij had een passie voor het leven, voor de sport, maar vooral voor de Formule 1", zei een geëmotioneerde Horner tegen Sky Sports.

"Het was zijn droom om ooit een Formule 1-team te hebben en uiteindelijk had hij er zelfs twee. Hij heeft ons allemaal een kans gegeven. Hij geloofde in ons en stond achter ons. Deze is voor hem."

Komend weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma. Daarna volgen nog races in Brazilië en Abu Dhabi.

