Verstappen draagt zege op aan Mateschitz: 'Hij heeft zoveel voor ons gedaan'

Max Verstappen heeft zijn overwinning in de Grand Prix van de VS opgedragen aan de zaterdag overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. De Nederlander won zondag op het circuit van Austin dankzij een late inhaalactie op Lewis Hamilton.

"Het was een moeilijk weekend voor ons", zei Verstappen voorafgaand aan de podiumceremonie. "Deze overwinning dragen we op aan Dietrich. Hij heeft zoveel voor ons gedaan en betekend. Het is een heel bijzondere dag."

Mateschitz overleed zaterdag op 78-jarige leeftijd na een lang ziekbed. De Red Bull-baas gebruikte de afgelopen decennia sporten als Formule 1 en voetbal als reclamezuil voor de energiedrankgigant.

Het ging zondag in Texas niet vanzelf voor de 25-jarige Verstappen. Door een langzame laatste pitstop moest de coureur van Red Bull Racing zich terugvechten, waarna hij eerst Charles Leclerc en vervolgens Hamilton passeerde.

"Bij de pitstop verloren we erg veel tijd. Dat was pijnlijk", liet Verstappen weten bij Viaplay. "Dus daarna moesten we echt aan de bak. Ik was wel boos, maar daarna heb ik alles gegeven."

'Gelukkig hadden we de snelheid om ons terug te knokken'

Verstappen sprak over een zware race. "Het zag er tot aan onze tweede pitstop allemaal goed uit. Maar toen ging het mis en duurde die pitstop iets langer dan we wilden. Gelukkig hadden we de snelheid om ons terug te knokken."

"Ik kwam vrij makkelijk dichter bij Charles en ging hem daarna voorbij. Voordat ik richting Hamilton ging, had ik even een paar ronden nodig om de banden weer op de juiste temperatuur te krijgen. Toen ik bij Lewis aankwam, ging ik ook hem vrij makkelijk voorbij."

'Deze overwinning betekent veel voor mij en het team'

Verstappen won in Austin zijn dertiende Grand Prix van het seizoen en evenaarde daarmee het recordaantal zeges binnen een seizoen van Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Red Bull stelde dankzij de overwinning de constructeurstitel veilig.

"Deze overwinning betekent veel voor mij en het team", zei Verstappen. "We wilden vandaag heel graag een mooi resultaat neerzetten en dat is gelukt. Het was een emotionele dag."

"Ik zei voor de race tegen Helmut Marko dat ik ging winnen voor Dietrich. Dat ging niet makkelijk, maar ik gaf niet op. Ik denk dat hij het een hele mooie race had gevonden. Het was ook supermooi dat we de constructeurstitel pakten."

