Verstappen verschalkt Hamilton in slotfase en wint spectaculaire race in VS

Max Verstappen heeft zondag dankzij een late inhaalactie op Lewis Hamilton de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Red Bull Racing legde daarmee gelijk beslag op de constructeurstitel, ook doordat Sergio Pérez vierde werd achter Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Door Joost Nederpelt

Het ging niet vanzelf voor Verstappen, die zich vooral door een langzame laatste pitstop terug moest knokken. Eerst werkte de Nederlander zich langs Leclerc, om vervolgens Hamilton te verschalken en de race alsnog te winnen.

Leclerc eindigde als derde en nam daarmee plek drie in de WK-stand bij de coureurs weer over van Pérez. De vanaf de twaalfde plaats vertrokken Monegask profiteerde van een voor hem gunstig getimede safetycarsituatie.

Het was een emotionele zege voor Verstappen en Red Bull, omdat medeoprichter Dietrich Mateschitz van de energydrinkfabrikant zaterdag overleed. De constructeurstitel betekent een doorbreking van de reeks van acht seizoenen waarin Mercedes die steeds pakte.

Red Bull won het kampioenschap voor teams voor het laatst in 2013. Het was daarnaast de dertiende zege in het seizoen van Verstappen, waarmee hij het gedeelde record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel evenaarde.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Vettel knokt zicht terug, Hamilton klaagt

Vettel werd uitgeroepen tot coureur van de dag, nadat hij als achtste was geëindigd. Dat had veel hoger kunnen zijn als de laatste pitstop van zijn team Aston Martin beter was verlopen. De Duitser verloor daar veel tijd, maar knokte zich fraai terug met onder meer een fel duel met Kevin Magnussen in de laatste paar bochten.

Hamilton baalde na afloop van zijn tweede plaats. Het was voor Mercedes de beste kans om alsnog een race te winnen in 2022, maar uiteindelijk had de zevenvoudig wereldkampioen niet het tempo om de opstomende Verstappen achter zich te houden.

De Brit klaagde daarna over de boordradio over Verstappen, die de baanlimieten zou hebben overschreden. De Nederlander kreeg inderdaad een laatste waarschuwing van de wedstrijdleiding, maar ironisch genoeg ontving Hamilton die later zelf ook.

De race begon met Carlos Sainz op poleposition, maar de Spanjaard vond al snel zijn Waterloo. In de eerste bocht werd zijn Ferrari geraakt door George Russel, die daar een tijdstraf van vijf seconden voor kreeg. In zijn auto ontstond bij die tik een waterlek, waardoor zijn race voorbij was.

Top tien Grand Prix van Amerika 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Bottas en Stroll voorkomen saaie race

Verstappen reed op dat moment al aan de leiding, nadat hij Sainz direct bij de start voorbij was gegaan. Het leek daardoor een rustige race te worden, maar dat veranderde door een schuiver van Valtteri Bottas.

De Fin kwam met zijn Alfa Romeo in de grindbak terecht, waarna de safetycar de baan op kwam. Toen Verstappen het veld weer op gang bracht, ging het pas echt mis.

Lance Stroll wilde op het lange, rechte stuk op het laatste moment een aanval van Fernando Alonso afslaan. Te laat, want de Alpine-coureur reed vol op de achterkant van Stroll. Daarna vloog de Spanjaard kortstondig door de lucht en raakte hij de vangrail.

Wonderwel kwam Alonso wel terug in de pits, waar hij een nieuwe voorvleugel kreeg en verder kon. De ervaren Alpine-coureur finishte zelfs nog als zevende. De race van de tollende Stroll was voorbij op de plaats delict.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Verstappen herovert leiding

Verstappen bracht het veld opnieuw op gang, maar daarna wist hij niet echt weg te lopen bij Hamilton. De Limburger klaagde over zijn auto en moest reageren toen Mercedes een undercut inzette.

Red Bull haalde Verstappen ook direct naar binnen, maar het team kreeg het linkervoorwiel niet goed op zijn auto. Hamilton ging er zodoende makkelijk voorbij, net als Leclerc.

Een mopperende Verstappen kwam al snel weer op gang, waarna hij vrij makkelijk langs Leclerc ging. Hamilton had ondertussen een kleine voorsprong opgebouwd, maar het bleek niet genoeg voor zijn eerste zege van het seizoen. Uiteindelijk was de Red Bull-kopman simpelweg sneller en maakte hij dus bij de eerste echte mogelijkheid direct korte metten met de Britse legende.

De volgende Grand Prix is over een week in Mexico-Stad. Daarna volgen er nog races in Brazilië (13 november) en Abu Dhabi (20 november).

Eerder

Aanbevolen artikelen