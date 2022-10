Gesprekken Red Bull en FIA over budgetzaak opgeschort na dood Mateschitz

De gesprekken tussen Red Bull Racing en de FIA met betrekking tot de budgetoverschrijding van het team van Max Verstappen in 2021 zijn voorlopig stilgelegd. Dat besluit is genomen na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz.

"Na het overlijden van Mateschitz zijn alle gesprekken met de FIA rond de budgetlimiet en volgende stappen tot nader order opgeschort", luidt de verklaring van Red Bull Racing. "De deadline voor een overeenstemming is verschoven en we verwachten dat we volgende week weer in gesprek gaan."