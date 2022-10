Vooruitblik GP VS: Verstappen kan weer profiteren van bandenslijtage Ferrari

Vanaf de tweede startplaats begint Max Verstappen zondag om 21.00 uur aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. Kan de Nederlander na het binnenhalen van zijn tweede wereldtitel in Japan opnieuw succesvol zijn? Een vooruitblik op de race in Texas.

Door Joost Nederpelt

De tweede startplaats dankt Verstappen aan een gridstraf voor Charles Leclerc, die dankzij een nieuwe Ferrari-motor (zijn zesde van het seizoen) en een nieuwe turbo tien plaatsen naar achteren moet en als twaalfde start. Zo schuift de Limburger op naar de eerste startrij, naast polesitter Carlos Sainz.

Verstappen probeerde het in het slotdeel van de kwalificatie met een set banden die al een rondje hadden gemaakt en met een dubbele opwarmronde, maar het mocht niet baten. De Ferrari's krijgen het Pirelli-rubber op het Circuit of The Americas (COTA) sneller en beter aan de praat en waren zodoende nipt sneller. Maar dat heeft ook een keerzijde, die de Scuderia het hele seizoen al achtervolgt.

Het heeft alles te maken met de belasting van vooral de voorbanden. Die is bij Ferrari dusdanig veel steviger dan bij de Red Bull, dat Sainz en Leclerc het rubber voor vaak snel op temperatuur hebben. Dat helpt in de kwalificatie en in de eerste ronden na een start of safetycarsituatie. Maar zodra er echt kilometers worden gemaakt, is er ook eerder sprake van 'deg', zoals coureurs dat noemen. Het is kort voor tyre degradation, het fenomeen dat de banden grip verliezen door oververhitting. Dit mondt al snel uit in echte slijtage, omdat het rubber steeds meer over het asfalt gaat glijden.

Banden op Leclercs auto waren volledig versleten

Het treft de Scuderia niet elke race, maar vaker wel dan niet. Het beste voorbeeld kwam in Japan, toen Leclerc zijn auto na de race met volledig versleten intermediates naast de Red Bull van Verstappen parkeerde. Op de auto van de tweevoudig wereldkampioen was het rubber nog in prima staat, na hetzelfde aantal ronden.

Een nieuwe vloer onder de auto in Japan moest dit probleem verhelpen, maar de regen van Suzuka gaf nog niet echt een antwoord in hoeverre dat is gelukt. In Austin kan er een duidelijker antwoord komen, al zijn er altijd weer vertroebelende omstandigheden. Het wordt zondag namelijk vrij heet in Texas, nadat het zaterdag vooral hard waaide. Een echt beeld ontstaat pas na een paar races.

"Wij hebben nog wel last van degradatie", oordeelde Sainz op basis van de vrije trainingen, "maar volgens mij had iedereen daar wel last van. Alleen als het gebeurt, is het bij ons altijd iets erger dan bij Red Bull of Mercedes."

Startopstelling GP van Amerika: 1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. George Russel (Mercedes)

5. Lance Stroll (Aston Martin)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Sergio Pérez (Red Bull)*

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Charles Leclerc (Ferrari)*

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Fernando Alonso (Alpine)*

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Daniel Ricciardo (McLaren)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)*

20. Nicholas Latifi (Williams)

* na gridstraf

Tweestopstrategie logisch op bandenvreter COTA

De middensector met het lange rechte stuk in Austin lijkt weer de plek waarop de Red Bull het beste tot zijn recht komt. Mocht Verstappen Sainz bij de start niet al te grazen nemen, dan kan hij daar toeslaan. Verstappens RB18 liep in de kwalificatie 4 kilometer per uur harder op het rechte eind dan de Ferrari. Dat zijn niet de verschillen uit de eerste seizoenshelft, maar met DRS moet het mogelijkheden geven. "Ik verwacht dat we sterk zijn in de race", was de verwachting van de tweevoudig wereldkampioen zelf.

Ook strategisch is er van alles mogelijk in Austin, door de relatief korte pitsstraat en hoge bandenslijtage. Een driestopper is daarom volgens Pirelli niet eens uit te sluiten, maar normaal gesproken is een tweestopstrategie de meest logische keuze: met twee keer medium en een keer hard.

Omdat het een zwaar circuit is, komt ook Mercedes in beeld tijdens de race. Lewis Hamilton en George Russell starten door de gridstraffen van Charles Leclerc en Sergio Pérez als derde en vierde, en de auto van de nu nog regerend constructeurskampioen is door de bank genomen het vriendelijkst voor het Pirelli-rubber. Bovendien beschikken Hamilton en Russell over een update, al zit de wel meegebrachte nieuwe voorvleugel nog niet op de auto. Daarvan was maar één exemplaar beschikbaar, en Mercedes durfde het niet aan om die al te gebruiken.

Het Circuit of the Americas Foto: NU.nl

Strijd om tweede plaats én om constructeurstitel

Verder naar achter is de strijd tussen Leclerc en Pérez interessant, omdat die nog in gevecht zijn om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Misschien voelt de tweede plek achter de kampioen als een troostprijs, maar het zou voor beide coureurs het beste eindresultaat uit hun loopbaan zijn.

Bovendien is er nog de strijd om het constructeurskampioenschap, al lijkt dat Red Bull bijna niet meer te kunnen ontgaan. Als het team van Verstappen en Pérez met een voorsprong van 147 punten vertrekt uit Austin, is dit titel binnen. Momenteel bedraagt het gat 165 punten op Ferrari.

Mocht Verstappen zijn dertiende zege pakken in Austin, dan zou dat Red Bull de nodige verlichting geven na een zwaar weekend. Niet alleen ligt het team nog altijd onder vuur vanwege het overschrijden van de budgetlimiet in 2021, daarnaast werd zaterdag vlak voor de kwalificatie bekend dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was overleden. Emoties zijn daarom zeker niet uitgesloten.

