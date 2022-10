Hamilton schrikt van gat met concurrenten in kwalificatie Amerikaanse GP

Lewis Hamilton had verwacht dat hij zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten dichter bij Ferrari en Red Bull Racing zou zitten. De Mercedes-rijder baalt van het verschil.

"Ik was heel optimistisch. De auto voelde goed aan en in de fabriek had iedereen aan een upgrade gewerkt, dus ik hoopte dat we dichter bij de top zouden zitten", zegt Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen klokte tijdens de kwalificatie de vijfde tijd. Het gat met polesitter Carlos Sainz van Ferrari was in Q3 bijna zes tienden. Op Max Verstappen, die de derde tijd klokte, gaf hij een halve seconde toe.

"Ik weet niet of het door de sterk dalende temperatuur kwam of door de toenemende wind, maar de auto was ineens een stuk minder. Dat maakte het moeilijk om een goede volle ronde te rijden, vooral in de laatste sector."

'De concurrentie heeft simpelweg meer snelheid'

Door straffen voor Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull) mag de 37-jarige Hamilton zondag wel vanaf de derde plek starten. Hij wordt op de tweede startrij vergezeld door Mercedes-teamgenoot George Russell.

Hamilton hoopt dat hij zich ondanks de tegenvallende kwalificatie kan laten zien tijdens de race, al is hij ook realistisch. "Ik denk dat we ons wel in de strijd moeten kunnen mengen, vooral in de bochten", zegt hij.

"Maar de concurrentie heeft simpelweg meer racesnelheid. We doen ons uiterste best, dus dan is het frustrerend om niet te kunnen meedoen om poleposition. We zullen alles gaan geven in de race."

De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of The Americas begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

