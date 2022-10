Sainz genoot van kwalificatie in Austin: 'Maar Red Bull is favoriet voor de race'

Carlos Sainz genoot van de kwalificatie zaterdag op het Circuit of The Americas, die hem zijn derde poleposition opleverde. Toch ziet de Spanjaard van Ferrari de naast hem startende Max Verstappen als favoriet voor de winst in de Grand Prix van Amerika.

Door Joost Nederpelt

"Ik heb lol gehad, veel lol", blikte Sainz terug op de kwalificatie, waarin hij zowel Verstappen als zijn teamgenoot Charles Leclerc aftroefde.

"Het was ongelooflijk lastig op de baan, met de wind. Elke bocht was een avontuur met deze auto's", wees de Ferrari-coureur op de omstandigheden. Het begon zaterdagochtend flink te waaien op het circuit in Texas, waar de aerodynamisch zeer geavanceerde Formule 1-wagens veel last van hebben.

"Je weet daarom niet hoeveel grip je in de bochten kunt verwachten. Maar nadat we een paar kwalificaties in de regen hebben gehad, werd het wel tijd voor deze pole."

De snelheid over één ronde is dus dik in orde bij Ferrari, maar over een langere afstand wordt Red Bull als favoriet gezien. "Daar ga ik niet over liegen. Red Bull is morgen gewoon de favoriet, want ze hebben een betere racepace. Max en Red Bull hebben een goede raceauto, maar ik ga alles proberen te doen om te winnen. Dat zou een geweldige manier zijn om aan deze laatste vier races van het seizoen te beginnen."

'Laatste rondje was niet zo goed'

Waar Sainz in opperbeste stemming was, baalde Leclerc na zijn tweede tijd. Door een gridstraf voor een nieuwe motor en turbo start de Monegask zondag als twaalfde. Ook Leclerc had veel last van de wind.

"Dat maakte het erg lastig. Elke ronde verandert het gedrag van de auto, maar ik heb mijn best gedaan", vertelde Leclerc. "Mijn laatste rondje was alleen niet zo goed, Carlos heeft het beter gedaan en staat verdiend op poleposition."

De huidige nummer drie in het wereldkampioenschap moet zich zondag dus naar voren werken, ook omdat hij nog in een felle strijd is verwikkeld met Sergio Pérez om de tweede plaats in het kampioenschap. "Het doel is om zo snel mogelijk naar voren te komen", blikte hij vooruit. "Daar ga ik natuurlijk mijn best voor doen. Volgens mij start ik als elfde of twaalfde. Ik ga niet te grote risico's nemen, maar als er kansen zijn, pak ik ze."

Charles Leclerc feliciteert teamgenoot Carlos Sainz met de poleposition. Foto: Getty Images

