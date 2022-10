Verstappen hoopt overleden Mateschitz 'trots te maken' vanaf tweede startplek

Max Verstappen was zaterdag (lokale tijd) na de kwalificatie in Austin vooral bezig met het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. De Nederlander kon dan ook niet al te teleurgesteld zijn dat hij de poleposition misliep en hoopt zijn tweede startplek zondag om te kunnen zetten in een zege.

Door onze sportredactie

"Het was heel heftig toen we het hoorden", zei Verstappen, die de poleposition op het Circuit of the Americas aan Ferrari-coureur Carlos Sainz moest laten. "Hij heeft voor veel mensen een hoop betekend. Ook voor mijn loopbaan is hij belangrijk geweest, in zekere zin heeft hij in mijn leven een grote rol gespeeld. Het is een heel moeilijke dag."

Een half uur voor aanvang van de kwalificatie werd bekend dat Mateschitz op 78-jarige leeftijd was overleden. De Oostenrijkse miljardair was al geruime tijd ziek.

Verstappen moest in de kwalificatie ook Charles Leclerc voor zich laten, maar omdat de Monegask een gridstraf van tien plaatsen heeft, schuift de tweevoudig wereldkampioen een plek op.

"Onze auto is normaal gesproken sterker in de race dan in de kwalificatie", vervolgde Verstappen. "Daarom verwacht ik morgen ook een sterke race van onze kant. We gaan er alles aan doen om Dietrich nog één keer trots te maken."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). Het is voor Verstappen de eerste race sinds hij twee weken geleden in het Japanse Suzuka de wereldtitel veiligstelde.

Eerder

Aanbevolen artikelen