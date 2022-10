Verstappen start als tweede achter Sainz in Texas na gridstraf Leclerc

Max Verstappen start de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag als tweede, achter Ferrari-coureur Carlos Sainz. Ook Charles Leclerc was in de kwalificatie op zaterdag sneller dan de tweevoudig wereldkampioen, maar de Monegask moet tien plaatsen naar achter vanwege een gridstraf voor een motorwissel.

Door Joost Nederpelt

Sainz klokte een 1.34,356 op het Circuit of the Americas, en was daarmee 0,092 seconde sneller dan Verstappen. Het was genoeg voor de derde poleposition van het seizoen van Sainz, die eerder op Silverstone en Spa-Francorchamps de snelste was in de kwalificatie.

De vierde tijd was voor Sergio Pérez, maar de Mexicaanse teamgenoot van de Nederlander heeft net als Leclerc een gridstraf, van vijf plaatsen voor nieuwe motor. Pérez start als negende, Leclerc als twaalfde. De Monegask kreeg naast een nieuwe verbrandingsmotor ook een nieuwe turbo in zijn Ferrari.

Door de gridstraffen schuift Lewis Hamilton op naar de derde plaats. De Britse Mercedes-coureur leek lang mee te kunnen doen om de bovenste plaatsen, maar kwam uiteindelijk toch ruim een halve seconde tekort op de snelste tijd van Sainz. George Russell reed de zesde tijd achter zijn teammaat, maar start zondag dus als vierde.

Top tien kwalificatie 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.34,356

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,065

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,092

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,289

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,591

6. George Russell (Mercedes): +0,632

7. Lance Stroll (Aston Martin): +1,242

8. Lando Norris (McLaren): +1,334

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,520

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +1,963

Red Bull begint kwalificatie in mineur na overlijden oprichter Mateschitz

Red Bull begon de kwalificatie in mineur, nadat enkele uren eerder bekend werd dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was overleden. De Oostenrijker stierf op 78-jarige leeftijd na een lang ziekbed.

Teambaas Christian Horner wilde een goede kwalificatie ter ere van Mateschitz, maar de snelheid over één ronde van de Ferrari bleek Red Bull net iets te machtig. Zondag rekent Verstappen op de betere racesnelheid van zijn auto.

Stroll bevestigt goede vorm van Aston Martin

Lance Stroll bevestigde de goede vorm waarin Aston Martin momenteel verkeerd met een zevende plaats in de kwalificatie. De Canadees was daarmee ook sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die niet verder kwam dan de twaalfde plaats. Lando Norris werd achtste in de McLaren.

De negende startplaats is zondag voor Valtteri Bottas in de Alfa Romeo, omdat Fernando Alonso ook een gridstraf moet inlossen. De Spaanse Alpine-coureur begint zondag als veertiende. De laatste plek in de top tien is daarom zondag voor Alexander Albon in de Williams.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur.

