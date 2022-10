Horner over Mateschitz: 'Gelukkig heeft hij Max nog kampioen zien worden'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is aangeslagen door de dood zaterdag van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Tal van andere prominenten uit de Formule 1 reageerden ook op het overlijden van de Oostenrijker op 78-jarige leeftijd.

"Het is heel verdrietig, het was een geweldige man", zei Horner vlak voor de start van de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten tegen Sky. "Er waren er maar weinig zoals hij, als je ziet wat hij heeft bereikt en wat hij heeft gedaan voor mensen. Dat gaat de hele wereld over, in heel veel sporten. Dat doet niemand hem na."

Mateschitz kreeg in 2004 de aandelen van Jaguar Racing in handen en dat was het begin van Red Bull Racing. Een jaar later haalde hij Horner naar het team, dat zes rijderstitels veroverde (vier door Sebastian Vettel en twee door Max Verstappen).

"We moeten Dietrich dankbaar zijn, voor de kansen die hij heeft gegeven en die middelen die hij beschikbaar stelde. Hij had een geweldige visie en volgde zijn dromen. Hij bewees in de Formule 1 dat je het verschil kunt maken", vervolgde Horner, die hoopt dat Verstappen of teamgenoot Sergio Pérez dit weekend in Austin kan winnen om Mateschitz te eren. "We zijn vastberaden ons best te doen voor hem dit weekend."

Christian Horner en Dietrich Mateschitz in 2015. Foto: EPA

'Een van de meest visionaire ondernemers ter wereld'

Het overlijden van Mateschitz komt niet als een verrassing. Hij verkeerde al langer in zeer slechte gezondheid. "Gelukkig heeft hij Max nog kampioen zien worden, vorig jaar in Abu Dhabi en twee weken geleden in Japan", zei Horner. "Hij was ontzettend trots op het team. Hij was de ruggengraat van wat we doen. Het is dus belangrijk dat we zijn bijdragen herkennen en vieren. Dietrich was een inspirerend figuur."

Het team van Mercedes noemt Mateschitz "een van de beste en meest visionaire ondernemers ter wereld". "Wat hij voor de Formule 1 heeft gedaan is ongeëvenaard, we condoleren zijn familie en vrienden." Ferrari spreekt van een "man die onze sport met al zijn uitdagingen liefhad". Ook vanuit het Italiaanse topteam komen er condoleances aan Red Bull Racing en ook aan AlphaTauri, dat eveneens in handen was van Mateschitz.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageert ook bedroefd op het overlijden van Mateschitz. "Hij was een visionair, iemand die onze sport heeft gemaakt tot wat het nu is", aldus Domenicali.

"Het Red Bull-merk is over de hele wereld bekend. Net als de rest van de Formule 1-community zal ik hem ongelooflijk missen. Mijn gedachten en gebeden zijn bij zijn familie, vrienden en de Red Bull- en AlphaTauri-teamleden."

