Verstappen de snelste voor Ferrari's in slottraining GP van Amerika

Max Verstappen heeft zaterdag in de derde vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de snelste tijd geklokt. De tweevoudig wereldkampioen bleef op het winderige Circuit of The Americas de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz voor.

Door Joost Nederpelt

Verstappen klokte een tijd van 1.35,825 en was daarmee in zijn allerlaatste poging ruim drie tienden sneller dan Leclerc. Sainz gaf krap een halve seconde toe op de Nederlander.

De omstandigheden waren lastig in Texas, waar het flink waaide. Door de geavanceerde aerodynamica zijn de auto's zeker op hoge snelheid erg gevoelig voor windstoten. Veel coureurs gingen daarom kortstondig even van de baan.

Sergio Pérez werd vierde, op ruim vijf tienden van zijn Red Bull-kopman. Achter de Mexicaan was Lewis Hamilton net iets langzamer met de vijfde tijd. De Mercedes heeft dit weekend in Austin de nodige nieuwe onderdelen op de auto.

Top tien derde vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.35,825

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,320

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,446

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,572

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,576

6. Fernando Alonso (Alpine): +1,103

7. George Russell (Mercedes): +1,239

8. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,326

9. Lance Stroll (Aston Martin): +1,390

10. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,465

Gridstraf voor Leclerc en Pérez

Leclerc moet zondag definitief een gridstraf van tien plaatsen incasseren. De Monegask kreeg een nieuwe motor, zijn zesde van het seizoen, en een nieuwe turbo. Ook Pérez, Fernando Alonso en Zhou Guanyu krijgen een gridstraf, van vijf plaatsen. Het drietal krijgt een nieuwe motor.

De kwalificatie start om 0.00 in de nacht van zaterdag op zondag. De race start zondag om 21.00 uur.

