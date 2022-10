Horner 'geschokt' door brief McLaren-CEO Brown: 'We zijn zwaar beschadigd'

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zaterdag op de persconferentie in het Amerikaanse Austin flink uitgehaald naar McLaren-baas Zak Brown. Volgens Horner wordt zijn team bewust beschadigd door concurrerende renstallen.

Door onze sportredactie

Brown schreef eerder deze week een brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Daarin riep hij de Formule 1-top op om Red Bull zwaar te straffen voor het overschrijden van de budgetlimiet.

Horner, die op de persconferentie naast Brown zat, had geen goed woord over voor de actie van de McLaren-topman. "Het is enorm teleurstellend dat een team je van valsspelen beschuldigt zonder te weten wat de feiten zijn", zei Horner.

"We zijn veroordeeld op basis van de publieke opinie. Sommige getallen die in de media voorbijkomen liggen mijlenver van de werkelijkheid af. Je kan niet zomaar dingen roepen zonder dat je een feitelijke onderbouwing hebt."

Volgens Horner hebben teamleden ook in hun thuissituatie last van de in zijn ogen onterechte beschuldigingen. "Het beschadigt ons merk, onze coureurs en iedereen die bij ons werkt. Kinderen van teamleden worden gepest in de speeltuin omdat een van hun ouders bij Red Bull werkt. In een tijd waarin mentale gezondheid hoog op de agenda staat, is dat onacceptabel. We zijn geschokt door het gedrag van sommige van onze concurrenten."

Horner houdt goed gevoel over aan gesprekken met FIA

Naar verluidt heeft de FIA Red Bull eerder dit weekend een schikkingsvoorstel gedaan. Als Red Bull het voorstel - waarvan de inhoud geheim is - niet accepteert, dan komt de zaak voor een arbitragecommissie. Het team hield tot dusver vol de budgetlimiet van 145 miljoen dollar (148 miljoen euro) niet te hebben overschreden.

"Het laatste nieuws is dat we in gesprek zijn met de FIA", zei Horner daarover. "We komen steeds dichter bij het punt waarop alle feiten op tafel liggen en dan kunnen we uitleg geven waarom wij denken dat onze kosten binnen de budgetlimiet vallen."

"We hebben ons financiële plan in 2021 tussentijds ingediend en hebben toen geen feedback gekregen dat we iets fout hadden gedaan. In maart hebben we dat nog eens gedaan en toen duurde het tot september voor we iets hoorden."

Horner hield ondanks de ingewikkelde kwestie wel een goed gevoel over aan de gesprekken met de FIA. "We hebben gezonde discussies met elkaar en ik ben hoopvol dat we er binnen niet al te lange tijd met elkaar uit gaan komen."

De Formule 1-coureurs zijn dit weekend in Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zaterdagavond om 0.00 uur begint de kwalificatie en zondag om 21.00 uur gaat de race van start.

