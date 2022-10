Hamilton baalt van 'verschrikkelijk' hobbelende auto op circuit in Austin

De rijervaring op het Circuit of The Americas in Austin is volgens Lewis Hamilton nog niet bepaald verbeterd. De Mercedes-coureur uitte vrijdag zijn ongenoegen na de tweede training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Door onze sportredactie

"Het was echt verschrikkelijk", was de duidelijke reactie van Hamilton in Austin, waar deze winter nog de nodige onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd op het circuit. Een deel van de baan werd opnieuw geasfalteerd en daardoor leken de problemen opgelost.

"Ik was hier na de Grand Prix van Montreal (in juni, red.) en reed toen in de auto van vorig jaar. Het was geweldig toen", zei de 37-jarige Hamilton. "Ik kan me nog goed herinneren dat ik van oor tot oor straalde toen ik uitstapte. Het ging zo soepel."

Tijdens de trainingen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten was dat gevoel bij Hamilton wel anders. In Amerika leken de problemen van het stuiteren weer terug bij Mercedes, dat het zogenoemde porpoising juist onder controle dacht te hebben.

"Het was gewoon zo enorm hobbelig", zei de zevenvoudig wereldkampioen, die niet als enige last leek te hebben van het hobbelen. "Gelukkig heb ik niet veel vullingen, want anders zouden ze er vandaag zeker allemaal uit zijn gevallen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Training stond vooral in teken van bandentest

In de tweede vrije training noteerde Hamilton noteerde de achtste tijd. Deze training stond voornamelijk in het teken van de bandentest van leverancier Pirelli en was daardoor minder belangrijk dan normaal. De Brit was bijna drie seconden trager dan Charles Leclerc, die de eerste tijd klokte.

Verstappen leek minder last te hebben van het stuiteren, al weet zijn team nog niet precies hoe de auto reageert op de longruns. De Red Bull-coureur, die in Japan zijn tweede wereldtitel veiligstelde, hoopt dat tijdens de derde training te ondervinden.

Het Formule 1-weekend in Austin gaat zaterdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) verder met de derde vrije training. De kwalificatie begint drie uur later. De race begint zondag om 21.00 uur.

Top tien tweede training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.36,810

2. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,715

3. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,817

4. Carlos Sainz (Ferrari): +1,422

5. Mick Schumacher (Haas): +2,697

6. Lando Norris (McLaren): +2,737

7. Max Verstappen (Red Bull): +2,765

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +2,888

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +3,030

10. Sergio Pérez (Red Bull): +3,042

Eerder

Aanbevolen artikelen