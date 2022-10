Verstappen zevende in tweede training VS, vooral banden voor 2023 getest

Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de zevende tijd geklokt. De training in Austin duurde een half uur langer, omdat bandenleverancier Pirelli de kans kreeg om de banden voor 2023 te laten testen. De rondentijden waren daarom niet representatief voor de verhoudingen op het Circuit of the Americas.

Door Joost Nederpelt

Coureurs en teams kregen sets banden zonder markering, zodat ze zelf niet wisten met welke rubbercompounds ze reden. Zo waarborgt Pirelli dat teams geen specifieke informatie kunnen inwinnen over bepaalde banden. Deze bandentest zou eigenlijk twee weken geleden in Japan plaatsvinden, maar daar viel de training letterlijk in het water.

Het maakte de tweede training veel minder relevant dan normaal. Alleen Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo reden ook een aantal ronden op de banden die dit weekend in de race worden gebruikt. Dit drietal kwam in de eerste training niet in actie, omdat ze hun auto moesten afstaan aan debutanten.

Leclerc was zodoende de snelste met een 1.36,810, gereden op de mediumbanden. Bottas was 0,7 seconde langzamer, terwijl Ricciardo acht tienden toegaf op de Ferrari-coureur. Alle andere coureurs, waaronder Verstappen, kwamen alleen op de experimentele banden van Pirelli in actie. De Nederlander klokte een 1.39,757, op onbekende banden.

Top tien tweede training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.36,810

2. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,715

3. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,817

4. Carlos Sainz (Ferrari): +1,422

5. Mick Schumacher (Haas): +2,697

6. Lando Norris (McLaren): +2,737

7. Max Verstappen (Red Bull): +2,765

8. Lewis Hamilton (Mercedes): +2,888

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +3,030

10. Sergio Pérez (Red Bull): +3,042

Praatje met Brad Pitt

Verstappens training kwam bovendien na een uur al ten einde. De Nederlander parkeerde zijn Red Bull na 26 ronden in de pitbox, waarna de monteurs vooral met zijn motor aan de slag gingen. Verstappen maakte een praatje met Brad Pitt, die aanwezig is in Austin omdat hij werkt aan een film over de Formule 1.

Grote incidenten waren er niet in de tweede training, al hadden de coureurs wel de nodige momentjes op de nieuwe banden. Dat kwam onder meer omdat de banden minder worden opgewarmd voor ze op de auto gaan. Dit seizoen mogen de bandenwarmers het rubber nog tot 70 graden celcius opwarmen, in 2023 mag dat nog maar tot 50 graden gebeuren. De Formule 1 wil bandenwarmers in 2024 helemaal verbannen.

Leclerc was weliswaar de snelste, maar krijgt nog wel een gridstraf van vijf plaatsen omdat hij zaterdag wisselt naar zijn zesde motor van het seizoen. Sergio Pérez wist voor de eerste vrije training al dat hij vijf plaatsen naar achter moet. De Mexicaan heeft in Texas zijn vijfde Honda-motor van het seizoen in de auto gekregen.

