Williams bevestigt Amerikaan Sargeant als tweede coureur voor 2023

Williams heeft het rijdersduo rond voor 2023 met de aankondiging van de Amerikaan Logan Sargeant als tweede coureur. De huidige nummer drie in het Formule 2-kampioenschap wordt teamgenoot van Alexander Albon, mits hij zijn superlicentie haalt. Dat maakte teambaas Jost Capito zaterdag bekend.

Door Joost Nederpelt

Sargeant beschikt momenteel nog niet over het rijbewijs voor Formule 1-coureurs. Daarvoor moet hij waarschijnlijk binnen de top zes eindigen van het Formule 2-kampioenschap, wat met alleen nog twee races in Abu Dhabi te gaan goed mogelijk is.

De 21-jarige Sargeant mocht vrijdag in de eerste vrije training voor zijn thuisrace in de Verenigde Staten al in de auto van voorganger Nicholas Latifi rijden. Dat deed de coureur uit Florida met een negentiende tijd naar behoren. Het leverde hem ook nog punten op voor zijn superlicentie.

Williams liet weten dat Sargeant nog meer vrije trainingen gaat rijden dit seizoen. Ook komt hij in actie bij de Young Driver Test, die na de slotrace in Abu Dhabi wordt gehouden.

Dat de keuze op Sargeant valt, heeft ook te maken met de stap van Nyck de Vries naar AlphaTauri. De Nederlander viel op Monza in bij Williams en was ook nadrukkelijk in beeld voor het stoeltje naast Albon, maar koos voor het Red Bull-kamp. Zo kwam Williams bij Sargeant uit, die al onderdeel was van de opleiding van het team.

Stijgende populairiteit Formule 1 in de VS helpt Sargeant

Door de stijgende populairiteit van Formule 1 in de Verenigde Staten is het aantrekken van een Amerikaanse coureur een slimme move voor Williams.

Sargeant wordt de eerste Amerikaanse coureur in de Formule 1 sinds de vijf races van Alexander Rossi bij Marussia in 2015. Veel succesvolle Formule 1-coureurs uit de VS zijn er niet geweest, al werden Phil Hill (1961) en Mario Andretti (1979) wel wereldkampioen.

Met de bevestiging van Sargeant is er nog één stoeltje vrij op de grid voor 2023: bij het team van Haas. Mick Schumacher, die momenteel al voor het team rijdt, is daarvoor een belangrijke kandidaat, maar er zijn meer kapers op de kust. Vrijdag mocht Antonio Giovinazzi de vrije trainingen rijden voor het team, al deed de Italiaan zijn kansen geen goed door al snel te crashen.

