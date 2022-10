Verstappen tweede achter Sainz in eerste training GP van Amerika

Max Verstappen heeft vrijdag de tweede tijd genoteerd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Carlos Sainz was de snelste op het Circuit of the Americas, terwijl Lewis Hamilton de derde tijd klokte.

Door Joost Nederpelt

Verstappen reed een 1.37,081 in Texas en was daarmee 0,224 seconden langzamer dan Ferrari-coureur Sainz. Na afloop klaagde de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull Racing over gebrek aan grip aan de voorkant. "Volgens mij is er iets mis met de auto", koppelde hij terug naar het team.

Hamilton kwam in zijn geüpdatete Mercedes nog bijna een halve seconde tekort op Sainz. Lance Stroll deed het opvallend goed in de Aston Martin, met een vierde tijd op zes tienden van de snelste tijd. Sergio Pérez werd vijfde. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen weet al dat hij zondag vijf plaatsen naar achter moet op de startgrid vanwege een motorwissel.

Charles Leclerc krijgt om dezelfde reden waarschijnlijk ook een gridstraf. Volgens Italiaanse media gaan de Monegask en Sainz van motor wisselen. Dat wordt hun zesde krachtbron van het seizoen.

Leclerc keek in de eerste vrije training toe, omdat Robert Schwartzman uit de Ferrari-opleiding zijn auto een uurtje mocht lenen. De Russische coureur, tegenwoordig uitkomend voor Israël, reed de zestiende tijd.

Top tien eerste vrije training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.36,857

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,224

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,475

4. Lance Stroll (Aston Martin): +0,603

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,658

6. Fernando Alonso (Alpine): +0,856

7. George Russell (Mercedes): +0,945

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,953

9. Lando Norris (McLaren): +0,999

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1.184

Bij meerdere teams debutanten in actie

Bij meerdere teams kwam een debutant in actie, vooral omdat dit volgens de regels twee keer per seizoen moet tijdens een vrije training. Zo reed regerend IndyCar-kampioen Alex Palou de zeventiende tijd in de McLaren, klokte Theo Pourcháire de achttiende tijd in de Alfa Romeo en was thuisrijder Logan Sargeant negentiende in de Williams.

Antonio Giovinazzi bewees zichzelf en Haas geen dienst. De Italiaan is nog in de running om in 2023 teamgenoot van Kevin Magnussen te worden bij het Amerikaanse team en mocht zodoende de eerste vrije training rijden in Austin. In een directe vergelijking met zijn vermoedelijke concurrent Mick Schumacher ging het al na drie ronden mis.

Giovinazzi verloor de controle en kwam met Magnussens auto in de bandenstapels terecht. Daar kwam hij nog wel uit, maar bij terugkomst in de pits bleek de koppeling oververhit. Dat betekent waarschijnlijk een versnellingsbakwissel.

