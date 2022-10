FIA kondigt reeks veranderingen aan na chaotisch verlopen GP van Japan

De mondiale autosportbond FIA heeft vrijdag een reeks veranderingen aangekondigd die het directe gevolg zijn van de chaotisch verlopen Grand Prix van Japan. In die race op Suzuka stelde Max Verstappen twee weken geleden de wereldtitel veilig.

Door onze sportredactie

De FIA benadrukt in een verklaring dat tijdens de verregende race in Japan in grote lijnen de juiste procedures zijn gevolgd, maar erkent ook dat het reglement op sommige punten niet helemaal duidelijk is.

Zo was er direct na afloop van de race grote onduidelijkheid over de te hanteren puntentelling waardoor Verstappen lange tijd na zijn gewonnen Grand Prix nog niet wist of hij ook de wereldtitel had veiliggesteld.

Om onduidelijkheid over de puntentelling te voorkomen wordt artikel 6.5 in de reglementen verduidelijkt. Hierin staat welke puntentelling er moet worden gehanteerd wanneer een Grand Prix niet kan worden uitgereden. Bij de Grand Prix van Japan werd de race na een onderbreking juist wél uitgereden, waardoor de volledige puntentelling werd gehanteerd. Daarmee volgde de FIA de procedure zoals die in de regels stond beschreven, maar niet zoals het was bedoeld.

Aanpassingen na aanvaring met tractor

Eerder in de Grand Prix, die door de regen uren stillag, reed AlphaTauri-coureur Pierre Gasly bijna tegen een tractor aan. Dat bergingsvoertuig was de baan opgekomen om de Ferrari van de gecrashte Carlos Sainz weg te halen.

De FIA kondigde eveneens aan dat er de rest van dit jaar niet meer gewisseld gaat worden tussen de wedstrijdleiders. De Portugees Eduardo Freitas en de Duitser Niels Wittich wisselden hun diensten sinds het begin van dit jaar per race af, maar de rest van dit jaar wordt alleen nog Wittich ingezet. Freitas had de leiding over de Grand Prix van Japan.

De aanpassingen in het kort Teams krijgen te horen als er een beringsvoertuig de baan op gaat en moeten dat doorgeven aan de coureurs.

Betere monitoring tijdens safetycarsituaties of er auto's in de pits rijden.

Variabele deltatijd voor verschillende sectoren tijdens safetycars of virtuele safetycarsituaties.

Een scherpere blik op reclameborden langs de baan, zodat die niet meer los kunnen komen.

FIA erkent te vroeg inzetten tractor

De FIA betreurde ook de gang van zaken rond het incident met Gasly. De autosportfederatie erkende "dat het een gevoelige kwestie is om bergingskranen op de baan te hebben in Suzuka tijdens regenachtige weersomstandigheden, gezien de tragische incidenten uit het verleden".

Daarmee doelde de FIA op het fatale ongeval van Jules Bianchi bij de Grand Prix van Japan in 2014. "Achteraf was het gezien de weestomstandigheden verstandiger geweest om het bergingsvoertuig later de baan op te laten gaan", aldus de FIA.

Overigens ontving Gasly, die tijdens de race al woedend had gereageerd, na afloop van de race een tijdstraf van twintig seconden. De Fransman had tijdens de safetycar-periode te hard over de baan gereden.

De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. Vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) begint de eerste vrije training. Zondag op datzelfde tijdstap staat de race op het programma.

