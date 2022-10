Verstappen: 'Concurrenten willen ons op alle mogelijke manieren afremmen'

Max Verstappen heeft een duidelijke verklaring waarom concurrerende coureurs en teambazen oproepen tot een flinke straf voor Red Bull Racing voor het overschrijden van de budgetcap. Volgens de Nederlander grijpen andere teams alles aan omdat Red Bull zo goed presteert.

Door NU.nl

Verstappen reageerde op het nieuws dat Red Bull in 2021 meer spendeerde dan de toegestane 145 miljoen euro. Inmiddels heeft de FIA een schikkingsvoorstel gedaan, waarop het team nog niet heeft gereageerd.

"Als team weten we nu waarmee we moeten dealen, al is er qua consequenties nog niets bevestigd", zei Verstappen donderdag in de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten in gesprek met Sky Sports.

Red Bull verklaarde vorig week dat het ervan uitgaat binnen de budgetlimiet te zijn gebleven. "We zijn daarin heel duidelijk geweest, dat we denken dat het anders zit dan de FIA stelt", aldus Verstappen.

"Het is ook nog een lopende kwestie. En uiteindelijk is het mijn baan ook niet om hier mee bezig te zijn. Dit is iets tussen de FIA en het team."

'Iedereen is hypocriet'

Verstappen reageerde wel op de vele teambazen, die de afgelopen weken om beurten benadrukten dat Red Bull een zware straf verdient. McLaren-teambaas Zak Brown stuurde zelfs een brief naar de FIA met dat verzoek, omdat het de renstal van de Nederlander in zijn ogen heeft valsgespeeld.

De tweevoudig wereldkampioen ziet het als een manier voor concurrenten om het succesvolle Red Bull af te remmen. "Het komt denk ik omdat we al een tijdje heel goed presteren. Dus proberen ze ons op elke mogelijke manier langzamer te maken."

Een mogelijke straf zou zijn dat Red Bull minder tijd in de windtunnel kan spenderen of aan digitale simulaties mag besteden. Dat zou effect hebben op de snelheid van de auto. Dat teams elkaar op deze manier bestrijden, is allesbehalve nieuw in de koningsklasse. Red Bull doet er ook zelf ook regelmatig aan mee.

"Zo werkt Formule 1 nu eenmaal. Iedereen is hypocriet", stelde Verstappen nuchter vast. "Dat vind ik ook prima. We moeten ons gewoon op onszelf concentreren."

