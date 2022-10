FIA doet Red Bull Racing schikkingsvoorstel na budgetoverschrijding

De FIA heeft Red Bull Racing een schikkingsvoorstel gedaan in de zaak rond de overschrijding van de budgetlimiet. Dat melden meerdere media, waaronder de BBC. Het team van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft in 2021 meer besteed dan toegestaan.

Regelhandhaver FIA kan zo'n voorstel doen in het geval van een minor spending breach, zoals Red Bull wordt verweten. Dit betekent dat Red Bull in het eerste titeljaar niet meer dan 5 procent boven het toegestane budget is gegaan, al is dat maximaal nog altijd ruim 7 miljoen dollar.