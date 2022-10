F1-team Haas strikt MoneyGram als sponsor en rijdt vanaf 2023 met andere naam

MoneyGram wordt vanaf volgend seizoen sponsor van Haas F1, dat daarmee een andere naam krijgt. Het Amerikaanse Formule 1-team heeft vlak voor de GP in Austin een meerjarig contract getekend met het bedrijf uit Texas.

Haas was op zoek naar een nieuwe titelsponsor, nadat de ploeg nog vóór het huidige Formule 1-seizoen brak met het Russische Uralkali. De Amerikaanse renstal wilde vanwege de Russische invasie in Oekraïne niet verder met het bedrijf.

"We zijn verheugd dat we een geweldig merk als MoneyGram kunnen verwelkomen als nieuwe titelsponsor", zegt Haas F1-eigenaar Gene Haas donderdag over de samenwerking met het Amerikaanse betalings- en geldtransferbedrijf.

"Sinds onze entree in de Formule 1 in 2016 heeft Haas een reputatie van kracht, wendbaarheid en veerkracht opgebouwd. MoneyGram heeft een soortgelijke reputatie in de wereld van financiële dienstverlenging."

Uralkali is in handen van vader Mazepin

Uralkali is in handen van de Rus Dmitry Mazepin, de vader van coureur Nikita Mazepin. Laatstgenoemde reed in 2021 nog bij Haas en zat ook voor het huidige seizoen in het team. Maar de 23-jarige rijder moest vlak na de wintertest in Barcelona het veld ruimen, ook vanwege de invasie in Oekraïne.

Mazepin werd vervangen door Kevin Magnussen en Mick Schumacher is dit seizoen de andere coureur van Haas, dat met 34 punten achtste staat in de strijd om de constructeurstitel.

Het contract van Magnussen loopt nog tot eind 2023 en dus zal hij ook onder de nieuwe naam actief zijn door het team. Of het tweede stoeltje beschikbaar komt, hangt vooral af van wat Schumacher gaat doen. De Duitser, die dit jaar bezig is aan zijn tweede seizoen bij Haas, is met zijn huidig werkgever in gesprek over een nieuw contract, maar het is geen zekerheid dat het team met hem door wil.

