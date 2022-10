Verstappen evenaart Schumacher en Vettel met meeste zeges in één seizoen

Max Verstappen heeft met zijn dertiende Grand Prix-zege van het seizoen het Formule 1-record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel geëvenaard. De Nederlander won zondag na een fraaie inhaalrace in het Amerikaanse Austin.

Door onze sportredactie

Schumacher kwam in 2004 namens Ferrari ook tot dat aantal. In dat seizoen, waarin de Duitser voor de zevende keer wereldkampioen werd, werden er achttien Grands Prix verreden. Sebastian Vettel kwam in 2013 tot dertien overwinningen. Toen stonden er negentien races op het programma.

Verstappen, die begin deze maand in Japan de wereldtitel veiligstelde, kan het record dat hij nu nog deelt met Schumacher en Vettel dit jaar breken. Er wordt in de komende weken nog geracet in Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Er staan dit seizoen in totaal 22 Grands Prix op de kalender.

Verstappen heeft bovendien nog zicht op een andere bijzonder record. Vettel werd in 2013 wereldkampioen met een voorsprong van 155 punten op nummer twee Fernando Alonso. Verstappen heeft na de race in Austin een voorsprong van 124 punten op nummer twee Charles Leclerc.

Dankzij de zege van Verstappen is Red Bull ook zeker van de wereldtitel in het constructeurskampioenschap. Het is de eerste keer sinds 2013 dat de Oostenrijkse renstal dat voor elkaar krijgt.

