Wanneer komt Verstappen in actie? Dat is het tijdschema van de GP VS

Max Verstappen komt dit weekend bij de Grand Prix van de Verenigde Staten voor het eerst in actie als tweevoudig wereldkampioen. Bekijk hier het tijdschema rond de race in Texas.

Verstappen mag zichzelf sinds de Grand Prix van Japan tweevoudig wereldkampioen noemen. Zijn team Red Bull Racing is nog geen constructeurskampioen, al lijkt dat een formaliteit. Red Bull heeft momenteel een voorsprong van 165 punten op Ferrari. Als die voorsprong na de race in Austin nog 147 punten bedraagt, dan is Red Bull constructeurskampioen. De Italianen kunnen in die situatie nog wel gelijk komen in punten in de drie resterende races, maar Red Bull is niet meer in te halen in aantal zeges dit seizoen. Dat geeft de doorslag bij een gelijke stand.