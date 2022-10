Red Bull Racing 'verrast en teleurgesteld' door overschrijding budgetlimiet

Red Bull Racing is "teleurgesteld en verrast" dat het vorig jaar het budgetplafond in de Formule 1 heeft overschreden. De mondiale autosportfederatie FIA meldde maandag dat het team van Max Verstappen tot 5 procent meer heeft uitgegeven dan was toegestaan.

Door onze sportredactie

"We hebben met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van het feit dat de FIA heeft aangekondigd dat er sprake is van een 'kleine overschrijding' van de financiële reglementen", schrijft Red Bull in een verklaring.

"Uit onze ingezonden boekhouding blijkt dat wij vorig jaar onder het budgetplafond zijn gebleven. We moeten grondig uitzoeken hoe de FIA tot dit resultaat is gekomen, want wij geloven nog steeds dat de relevante kosten hebben voldaan aan de budgetlimiet."

Het is nog onduidelijk wat voor sanctie het team van Verstappen kan verwachten. Bij een overschrijding tot 5 procent spreekt de FIA van een "kleine overschrijding" van de budgetlimiet. Verstappen lijkt dan ook niet te hoeven vrezen voor puntenaftrek, al is dat volgens de reglementen in theorie ook bij een kleine overschrijding mogelijk.

Red Bull werkt mee aan onderzoek FIA

Red Bull kondigde in de verklaring aan dat het zal meewerken aan het onderzoek van de FIA. "Ondanks het vermoeden en de positie van anderen, volgt er nu een proces onder de reglementen van de FIA die we respectvol zullen volgen. Daarnaast zullen we alle opties overwegen die voor ons beschikbaar zijn."

Verstappen pakte vorig jaar in Abu Dhabi na een heroïsch gevecht met Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel. De Nederlander haalde de Mercedes-coureur in de laatste ronde in en won daarmee de race en het kampioenschap. Zondag stelde Verstappen in Japan zijn tweede wereldtitel veilig.

Anderhalve week geleden brachten verschillende media al dat Red Bull Racing de budgetlimiet had overschreden. Red Bull-topmannen Helmut Marko en Christian Horner ontkenden dat toen.

