Hamilton feliciteert Verstappen: 'Hij deed vandaag precies wat nodig was'

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen kan rekenen op felicitaties van zijn concurrenten, onder wie zijn oude titelrivaal Lewis Hamilton. De Brit prijst Verstappens prestatie in de Grand Prix van Japan die een tweede titel opleverde.

Door Joost Nederpelt

"Felicitaties aan Max. Hij deed vandaag precies wat nodig was om zijn tweede titel te winnen", stelde Hamilton na afloop op Circuit Suzuka, refererend aan Verstappens mathematische titel. De Mercedes-coureur hoopt Verstappen na een tegenvallend jaar in het volgend seizoen weer meer tegenstand te kunnen bieden.

"We weten welke problemen de auto heeft en ik geloof er echt in dat we het team hebben om volgend jaar sterker terug te komen."

Charles Leclerc was over het hele seizoen de belangrijkste uitdager van Verstappen. "Ik wil hem feliciteren met zijn kampioenschap. Het was natuurlijk alleen een kwestie van tijd, al had ik de strijd graag wat spannender gemaakt."

De Ferrari-coureur focust op de resterende vier races, waarin hij nog met Sergio Pérez knokt om de tweede plaats in het kampioenschap. "En we willen die races gebruiken om ons beter voor te bereiden op een nieuwe titelstrijd in 2023."

'Verstappen heeft briljant gereden'

Ook Hamiltons teamgenoot George Russell was lovend over Verstappen. "De uitkomst stond natuurlijk al een tijdje vast, maar hij en Red Bull hebben het geweldig gedaan dit seizoen. Dus ik wil hem graag feliciteren met zijn tweede kampioenschap." Technisch directeur Andrew Shovlin van Mercedes voegde eraan toe dat Verstappen dit seizoen "briljant heeft gereden".

Lof was er ook van Formule 1-CEO Stefano Domenicali: "Felicitaties aan Max Verstappen en Red Bull Racing. Max heeft dit seizoen ongelooflijk goed gereden, geen fouten gemaakt en laten zien wat voor geweldig talent hij is."

"Een zeer verdiende titel. Als je vier races voor het einde kampioen wordt, doe je iets buitengewoon goed", vond Fernando Alonso, zelf ook tweevoudig wereldkampioen. "Ik verwelkom Max bij de club. Hopelijk heeft hij volgend jaar meer tegenstand, onder meer van mij."

