Red Bull geniet van nieuwe titel Verstappen: 'Hij was buitenaards dit jaar'

Teambaas Christian Horner is verheugd over de tweede wereldtitel van Max Verstappen. De coureur van Red Bull kroonde zich zondag bij de GP van Japan opnieuw tot wereldkampioen door de race, die werd ingekort vanwege regenval, op zijn naam te schrijven.

Door onze sportredactie

"Max is dit seizoen erg dominant geweest", blikte Horner na afloop terug. "Na zijn eerste wereldtitel viel de druk van de schouders van Max. Dit jaar was hij geweldig. Dit is nu al onze veertiende overwinning van het seizoen, een record voor ons. In het begin van het jaar had Max enkele moeilijke momenten, maar hij heeft veerkracht getoond. Deze laatste race was hij ook weer fenomenaal."

De Brit doelde op de technische problemen bij de auto's van Verstappen en Sergio Pérez. De Nederlander viel in het begin van het seizoen uit bij de Grands Prix van Bahrein en Australië, waardoor Ferrari-coureur Charles Leclerc de leiding pakte in het WK-klassement.

"We hebben ook erg goed gereageerd op de nieuwe reglementen in de Formule 1", vervolgde Horner. "Iedereen binnen het team mag trots zijn op deze prestatie. Max is ongelooflijk gegroeid dit jaar, hij verdient deze titel. Hij was buitenaards dit jaar. Hij heeft met zoveel overtuiging gereden dit seizoen, ongelooflijk."

Red Bull gaat titel Verstappen later vieren

Helmut Marko geniet eveneens van de nieuwe wereldtitel van Verstappen. De topman van Red Bull gaf aan dat later pas een groot feest volgt. "We moeten om 20.00 uur een vlucht halen op het vliegveld van Nagoya en we hebben ook nog wat andere verplichtingen."

"We hadden dit allemaal niet verwacht. Maar maak je geen zorgen, we gaan dit kampioenschap echt nog vieren. We hebben nog vier Grands Prix te gaan, die willen we ook winnen. We gaan naar Texas en Mexico, dat zijn ook goede locaties om een feest te vieren."

Ook Marko dacht na de finish dat Verstappen zijn titel nog niet had geprolongeerd. "Uit onze berekeningen kwam dat Max nog één punt tekort kwam om wereldkampioen te zijn. Pas toen de speaker op het podium het zei, wisten we dat het toch echt zo was. Het was heel verwarrend."

