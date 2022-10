Verstappen na veel verwarring toch wereldkampioen: 'Dit is heel gek'

Max Verstappen kan bijna niet bevatten dat hij zondag opnieuw de titel in de Formule 1 heeft gewonnen. De Nederlander werd aanvankelijk in Japan uitgroepen tot wereldkampioen, maar zijn team Red Bull sprak dat tegen. Uiteindelijk bleek hij toch zijn titel te hebben geprolongeerd.

"Het is gek. Ik heb gemengde gevoelens", zei Verstappen op het podium, nadat hij na enkele verwarrende minuten was uitgeroepen tot wereldkampioen.

Verstappen won de ingekorte race op Circuit Suzuka en zag Charles Leclerc als tweede eindigen, waardoor de Limburger zijn titelfeest moest uitstellen. Maar Leclerc kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het afsnijden van een bocht, waardoor hij uiteindelijk achter Sergio Pérez als derde eindigde.

Aangezien de race in Japan vanwege de zware regenval voor iets meer dan de helft werd afgewerkt, dacht Red Bull aanvankelijk dat een andere puntentelling gold. In dat geval kwam Verstappen één punt tekort. Maar doordat de race kon worden hervat, kreeg de coureur wel de volledige punten.

Vlak nadat Verstappen voor het eerst zijn verhaal had gedaan, zei interviewer Johnny Herbert dat de Nederlander wereldkampioen was geworden. Verstappen viel vervolgens zijn monteurs in de armen, maar Red Bull sprak de F1-leiding tegen. "Ben ik het nou wel of niet?", riep hij vervolgens naar een official.

Toen Verstappen op het podium de beker voor zijn zege in Japan kreeg, volgde de officiële bevestiging dat hij wereldkampioen was geworden. "We wisten niet hoeveel punten we zouden krijgen", verklaarde Verstappen na afloop bij Viaplay.

'Het is een ongelooflijk jaar geweest'

Na de chaotische minuten was Verstappen genoeg bij zinnen voor een terugblik op zijn uiterst succesvolle seizoen. "Het is een ongelooflijk jaar geweest. Ik had na vorig jaar niet gedacht dat we weer zo'n goede auto zouden hebben. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes, hier en in de fabriek. Iedereen heeft zoveel werk verricht om de auto sneller te maken."

Waar Verstappen vorig jaar pas in de bloedstollende slotrace in Abu Dhabi beslag legde op de wereldtitel, is hij dit seizoen een klasse apart. Hij heeft twaalf van de achttien races gewonnen en is al vier Grands Prix voor het einde wereldkampioen.

"De eerste titel was emotioneler, maar deze tweede is mooier. Vooral door de manier waarop. We hebben geweldige races gehad. Het was een speciaal jaar. Je moet dat jezelf blijven voorhouden, want je hebt niet zoveel jaren."

Verstappen was extra blij dat hij juist in Japan beslag op de wereldtitel legde. Motorleverancier Honda is afkomstig uit het Aziatische land. "Het is emotioneel om weer wereldkampioen met ze te worden, zeker hier. Het gaf me wat meer druk, maar het was goede druk. Ik ben trots dat ik het hier kon doen."

