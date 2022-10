Gasly furieus omdat takelwagen op de baan rijdt: 'Had mezelf dood kunnen rijden'

Pierre Gasly is woest op de internationale autosportfederatie FIA, omdat tijdens de kletsnatte Grand Prix van Japan een takelwagen op de baan verscheen, terwijl er nog auto's op het circuit reden. Het voorval riep herinneringen op aan de crash van Jules Bianchi in 2014 in Japan. Hij overleed bijna negen maanden later.

Door onze sportredactie

De 26-jarige Gasly startte vanuit de pitsstraat aan de race op Circuit Suzuka, omdat hij verschillende onderdelen aan zijn auto had laten vervangen. In de chaotische openingsronde, waarin onder anderen Carlos Sainz, Sebastian Vettel en Alexander Albon crashten, vloog een reclamebord tegen de voorvleugel van de Fransman. Daardoor moest hij noodgedwongen een pitstop maken.

Kort nadat hij de pitsstraat had verlaten, kwam Gasly een takelwagen tegen. Dat terwijl er nog meerdere coureurs op de baan reden. "Wat gebeurt hier!", schreeuwde een furieuze Gasly over de boordradio. "Ongelooflijk, dit kan toch niet? Zijn ze vergeten wat hier is gebeurd?"

Volg Formule 1-nieuws Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1 Blijf met meldingen op de hoogte

Toen de race werd stilgelegd en Gasly uit zijn auto stapte, was hij nog altijd des duivels. "Ik had mezelf dood kunnen rijden!", riep hij naar de teamleiding bij de pitmuur. "Er staat verdomme een tractor, terwijl ik vol gas reed."

De woede bij Gasly was mede ingegeven door de crash van Bianchi van acht jaar geleden. Op hetzelfde circuit botste de Fransman tegen een takelwagen die een andere gecrashte auto van de baan sleepte. Nadat hij bijna negen maanden in coma had gelegen, overleed Bianchi in juli 2015 in zijn geboorteplaats Nice.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Vader Bianchi: 'Geen respect voor de coureurs'

De FIA stelde in een reactie dat Gasly de regels had overtreden door te hard over de baan te rijden. "De safetycar was op dat moment ingezet en de race geneutraliseerd. De auto van Gasly reed met hoge snelheid om het veld in te halen."

Jules Bianchi's vader Philippe Bianchi liet geen spaan heel van de uitleg van de FIA. "Ze hebben geen respect voor het leven van een coureur en geen respect voor de herinneringen aan Jules", schreef hij op Instagram. "Dit is ongelooflijk."

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner was boos. "Dit is totaal onacceptabel. We hebben hier Jules Bianchi verloren en dat zou nooit nog een keer mogen gebeuren. Dit moet uitgezocht worden."

McLaren-coureur Lando Norris kon niet geloven wat hij had gezien. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren? We hebben een paar jaar geleden een leven verloren. We riskeren ons leven, zeker in deze omstandigheden. We willen racen. Maar dit... Onacceptabel."

Na een urenlange onderbreking is de race op de kletsnatte baan in Japan om 9.15 uur hervat. Max Verstappen gaat aan de leiding en kan zijn titel prolongeren. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Aanbevolen artikelen