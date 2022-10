Verstappen moet titelfeest uitstellen ondanks zege in chaotische regenrace

Max Verstappen heeft zondag op dominante wijze de ingekorte Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven, maar mag zich nog geen tweevoudig wereldkampioen noemen. Charles Leclerc werd tweede in Suzuka, en door de vanwege regen kortere race werden er minder punten uitgekeerd.

Door Joost Nederpelt

De derde plaats was voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die in de slotfase nog wel aandrong blij Leclerc. In de laatste chicane ging de Monegask van Ferrari nog wel rechtdoor in de chicane, dus daar gaat de wedstrijdleiding nog naar kijken.

Verstappen kreeg 19 punten, Leclerc 14 en Perez 12. De Nederlander heeft over twee weken in de Verenigde Staten aan een achtste plaats genoeg om tweevoudig wereldkampioen te worden.

Voor de start van de race op Suzuka begon het te regenen, en dat werd steeds heviger. De race ging nog wel van start, maar al in de eerste ronde was er een flinke crash voor Ferrari-coureur Carlos Sainz. Ook Sebastian Vettel en Alexander Albon gingen van de baan.

Eerste deel van de race duurt maar een rondje

Verstappen vertrok van poleposition, en kwam redelijk van zijn plek. Charles Leclerc startte vanaf de tweede plaats wel iets beter, maar Verstappen remde iets later, hield buitenom stand en bleef zo aan de leiding. Daarmee was de strijd ook meteen gestreden.

Daarachter begon al snel de chaos, waardoor de safetycar de baan op moest komen. De wedstrijdleiding besloot niet veel later om de race maar helemaal stil te leggen omdat het steeds harder ging regenen en er bij de crash van Sainz veel rommel op de baan was gekomen.

Verstappen rijdt eenvoudig weg na herstart

Bij de hervatting met een rollende start bleef Verstappen aan de leiding. Red Bull koos verolgens het juiste moment om over te stappen van de regenbanden op de intermediates. Verstappen kon vanaf dat moment de race controleren en was comfortabel sneller dan zijn concurrenten. Die zagen de Limburger na de pitstop niet meer terug.

Sebastian Vettel (zesde) en Nicholas Latifi (negende) profiteerden van een vroege stop naar de intermediates en hielden stand in de top tien. Dat gold ook voor Esteban Ocon, die onder druk van Lewis Hamilton knap vierde werd.

Gasly woedend over bergingsvoertuig op het circuit

Pierre Gasly was in de openingsfase betrokken bij een opmerkelijke situatie. De rode vlag werd gezwaaid toen de Fransman nog op volle snelheid over de baan ging, om na een pitstop weer aansluiting te vinden bij het veld. Enkele seconden nadat de rode vlag van kracht was kwam Gasly tot zijn ontsteltenis in tegenovergestelde richting een bergingsvoertuig tegen. Eerder waren de coureurs die al achter de safetycar reden dat voertuig al tegengekomen.

Met het dodelijke incident van Jules Bianchi in 2014 in het achterhoofd, was het een pijnlijke situatie. De FIA haalde in een verklaring vooral uit naar Gasly, die te hard zou hebben gereden.

