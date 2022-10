Verstappen heeft tweede titel voor het grijpen vanaf pole in Japan

Delen via E-mail

Door poleposition te veroveren heeft Max Verstappen zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft om zondag zijn tweede wereldtitel te pakken. Dit moet je weten over de mogelijke kampioensrace op Suzuka.

De 25-jarige Verstappen is zondag zeker van de wereldtitel als hij acht punten uitloopt op Ferrari-coureur Charles Leclerc en zes punten meer scoort dan teamgenoot Sergio Pérez. Dat betekent dat Verstappen sowieso zeker is van de wereldtitel als hij de race wint én de snelste raceronde klokt.

Achter Verstappen begint zijn belangrijkste concurrent Leclerc vanaf de tweede plek. Leclercs Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz completeerde in de kwalificatie de top drie, terwijl Pérez vanaf de vierde startplek aan de race moet beginnen.

Mocht Verstappen zondag in Japan nog geen wereldkampioen worden, is er nog geen man overboord. Voor aanvang van de race op Suzuka heeft hij 104 punten voorsprong op Leclerc en 106 punten voorsprong op Pérez. Na de race in Japan zijn er nog vier Grands Prix te gaan.