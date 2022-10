Ricciardo rijdt volgend seizoen niet in Formule 1 en mikt op stoeltje in 2024

Daniel Ricciardo heeft zaterdag bevestigd dat hij volgend seizoen niet in de Formule 1 rijdt. De Australiër maakt eind dit jaar bij McLaren plaats voor Oscar Piastri en ziet geen aantrekkelijke stoeltjes voor 2023 meer.

Alpine kondigde in de nacht van vrijdag op zaterdag aan dat Pierre Gasly na dit seizoen overkomt van AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull Racing maakte daarop de komst van Nyck de Vries bekend. Daardoor zijn Williams en Haas - twee teams in de achterhoede - de enige renstallen die nog een stoeltje in de aanbieding hebben.

"Ik wist dat Pierre en Alpine al een tijdje met elkaar aan het praten waren. Daar was ik op voorbereid, dus dat is geen verrassing voor mij. Ik denk dat de realiteit is dat ik in 2023 niet op de grid zal staan. Ik richt me nu waarschijnlijk op 2024, als er misschien betere opties zijn", zegt de 33-jarige Ricciardo.

Ricciardo stond jaren geleden in zijn tijd bij Red Bull Racing (2014-2018) bekend als een van de beste coureurs op de grid, maar de laatste jaren presteert hij niet op de top van zijn kunnen. Al sinds zijn overstap naar Renault (nu Alpine) in 2019 gaat het bergafwaarts met de carrière van de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

'Ik druk nu even op de pauzeknop'

Vorig seizoen won Ricciardo namens McLaren wel de Grand Prix van Italië op Monza. Dat was zijn enige podiumplek in 2021. Hij eindigde het seizoen met een stuk minder punten dan zijn talentvolle teamgenoot Lando Norris. Dit seizoen pakte Ricciardo nog maar 29 punten voor de WK-stand - 71 minder dan Norris.

Hoewel Ricciardo volgend seizoen niet op de grid staat, blijft hij waarschijnlijk wel nauw betrokken bij de Formule 1. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen wordt in verband gebracht met een rol als reservecoureur bij Red Bull Racing en Mercedes.

"Het plan is om betrokken te blijven bij de Formule 1", bevestigt Ricciardo. "Ik druk nu gewoon even op de pauzeknop, wat betreft mijn carrière. Mijn intentie is om in 2024 terug te keren. Ik denk dat het me goed doet om even afstand te nemen van de Formule 1."

