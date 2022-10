Verstappen adviseerde De Vries om Red Bull-topman Marko te bellen

Max Verstappen heeft Nyck de Vries geadviseerd om Red Bull Racing-topman Helmut Marko te bellen voor een plek in de Formule 1. Dat resulteerde uiteindelijk in een stoeltje bij AlphaTauri, waarbij hij volgend seizoen de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly opvolgt.

AlphaTauri kondigde de komst van De Vries in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) aan. Het is niet bekend voor hoelang de Nederlander tekent bij het zusterteam van Red Bull Racing, waarbij hij teamgenoot van Yuki Tsunoda wordt.

De 27-jarige De Vries viel op Monza in voor de zieke Alexander Albon. De Nederlander maakte grote indruk door in de Williams als negende te finishen en zo zijn eerste punten te scoren in de Formule 1.

De Vries werd in 2019 kampioen in de Formule 2, maar dat resulteerde toen niet in een plek in de Formule 1. De Nederlander stapte over naar de Formule E, waarin hij uitkwam voor Mercedes en in 2021 wereldkampioen werd.