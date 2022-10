Na verschillende omwegen werd Nyck de Vries zaterdagochtend door AlphaTauri aangekondigd als Formule 1-coureur. Hoe de rijder uit Sneek via een route vol obstakels alsnog de koningsklasse van de autosport haalde.

Het AlphaTauri-avontuur van De Vries begint nog geen maand geleden, als hij een dag na zijn succesvolle Formule 1-debuut in de Grand Prix van Italië advies krijgt van Max Verstappen. "Bel Helmut Marko gewoon eens op", zegt Verstappen tijdens een etentje. "Misschien is er wel iets mogelijk."

Zo gezegd, zo gedaan, moet De Vries hebben gedacht. Een dag later pakt hij de telefoon en weer een dag later vliegt hij naar het Oostenrijkse Graz voor een gesprek met Red Bull-topman Marko. Binnen een week is zijn Formule 1-contract getekend.

Dat De Vries uitkomt bij Red Bull is opmerkelijk - hij stond de afgelopen jaren onder contract bij Red Bulls grote concurrent Mercedes - maar is tegelijkertijd ook een perfect eindstation van de opmerkelijke route die hij heeft afgelegd om in de Formule 1 te belanden.

De eerste contacten tussen De Vries en Formule 1-teams worden twaalf jaar geleden al gelegd. Begin 2010 staan de renstallen in de rij om de jonge wereldkampioen karten vast te leggen. De Vries kiest uiteindelijk voor McLaren, dat dan met coureurs als Lewis Hamilton een van de grootmachten in de Formule 1 is.

De Vries geklopt door Ferrari-protegé Leclerc

Na verschillende wereldtitels in het karten maakt De Vries op zeventienjarige leeftijd zijn autosportdebuut in het Formule Renault 2.0-kampioenschap. Met concurrenten als de latere Formule 1-coureurs Stoffel Vandoorne en Daniil Kvyat eindigt hij in zijn debuutseizoen als vijfde en een jaar later wordt hij in datzelfde kampioenschap opnieuw vijfde.

Het duurt tot 2013 voordat De Vries zijn eerste titel in de single seaters pakt. Op zeer dominante wijze is hij in zijn derde seizoen de beste in het Formule Renault 2.0-kampioenschap. Hij verslaat onder anderen Alexander Albon, de huidige Williams-coureur.

Zijn titel levert De Vries promotie naar het Formule Renault 3.5-kampioenschap op, destijds een belangrijke opstapklasse richting de Formule 1. Daarin wordt hij derde, waarmee hij voor het seizoen daarop een contract heeft verdiend in de GP3, de huidige Formule 3.

Als GP3-coureur rijdt De Vries in 2016 voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1. Daardoor komen zijn prestaties nog meer voor het voetlicht. Terwijl De Vries als zesde eindigt en twee races wint, zijn de schijnwerpers in dat jaar vooral gericht op Ferrari-protegé Charles Leclerc, die op zeer dominante wijze de titel pakt.

Nyck de Vries, Charles Leclerc en Nicholas Latifi na een Formule 2-sprintrace in Azerbeidzjan in 2017. Foto: Getty Images

De Vries pakt Formule 2-titel, maar McLaren kiest voor Norris

Na één jaar GP3 stalt McLaren De Vries in de Formule 2. In die klasse begint hij moeizaam, al helpt het ook niet mee dat hij uitkomt voor het niet al te grote Rapax Team en in de tweede helft van dat seizoen voor Racing Engineering rijdt. Uiteindelijk moet hij genoegen nemen met één zege en de zevende plek in de eindstand, terwijl de titel opnieuw naar Leclerc gaat.

In 2018 moet het echt gaan gebeuren voor De Vries, als hij wordt gecontracteerd door Formule 2-topteam Prema. Maar hij heeft min of meer de pech dat hij in een van de sterkst bezette Formule 2-kampioenschappen ooit uitkomt. Achter George Russell, Lando Norris en Albon eindigt De Vries als vierde.

Hoewel zijn prestaties niet slecht, maar ook zeker niet exceptioneel goed zijn, krijgt De Vries aan het einde van dat jaar te horen dat zijn banden met McLaren worden verbroken. De renstal uit het Engelse Woking schuift de ruim vier jaar jongere Norris naar voren.

Hoewel De Vries niet meer gelieerd is aan een Formule 1-team, neemt hij in 2019 op de best mogelijke manier revanche. Terwijl Russell, Albon en Norris allemaal gepromoveerd zijn naar de Formule 1, schrijft De Vries het Formule 2-kampioenschap op zijn naam.

In 2019 schrijft Nyck de Vries op dominante wijze het Formule 2-kampioenschap op zijn naam. Foto: Getty Images

Via Mercedes afstand nemen van de Formule 1

Omdat een regerend Formule 2-kampioen niet mee mag doen aan de belangrijkste opstapklasse richting de Formule 1, wordt De Vries in 2020 gedwongen om naar andere opties in de autosport te kijken. In de koningsklasse is er een stoeltje vrij bij Williams, maar dat team kiest voor de vermogende Nicholas Latifi, die juist achter De Vries als tweede was geëindigd in de Formule 2. En de steenrijke Rus Nikita Mazepin, de teamgenoot van De Vries in zijn kampioensrace, vindt onderdak bij Haas.

De Vries gooit het over een totaal andere boeg en gaat aan de slag bij het nieuw op te richten Formule E-team van Mercedes. Dat project staat net als de Formule 1-renstal onder leiding van teambaas Toto Wolff. Zo houdt De Vries zijn banden met de Formule 1 warm.

In de Formule E boekt De Vries, die ondertussen ook races rijdt voor Racing Team Nederland in het World Endurance Championship, verschillende successen. Na een elfde plek in zijn debuutseizoen wordt hij in zijn tweede jaar in de elektrische raceklasse wereldkampioen.

Mercedes heeft De Vries dan al aangetrokken als officieel testcoureur voor het Formule 1-team. Hij werkt onder meer een testdag af in Abu Dhabi en staat stand-by voor als er iets gebeurt met Hamilton of Valtteri Bottas.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt samen met Nyck de Vries toe vanuit de pibox. Foto: Getty Images

De Vries heeft Formule 1-teams voor het uitkiezen

Het duurt tot september 2022 voordat De Vries daadwerkelijk een kans krijgt in de Formule 1. Uitgerekend Albon, een van de grote concurrenten van De Vries in de opstapklassen, kampt met een blindedarmontsteking en De Vries wordt op het laatste moment door Williams opgeroepen als vervanger.

Zijn debuut kan voor De Vries niet beter verlopen. In de trage Williams haalt hij verrassend Q2 in de kwalificatie en in de race zet hij zijn goede uitgangspositie om in een puntenfinish.

Daardoor heeft De Vries de Formule 1-teams voor het uitkiezen, net zoals hij dat in 2010 had toen hij wereldkampioen karten werd. "Ik kan niet zeggen bij welke teams ik kon tekenen, maar ik kan wel bevestigen dat het bij meerdere teams had gekund", zei De Vries zaterdagochtend in Suzuka.