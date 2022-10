Verstappen behoudt pole na incident met Norris: 'Hij probeerde me te naaien'

Max Verstappen heeft zaterdag zijn vraagtekens geplaatst bij de actie van Lando Norris in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. De McLaren-coureur knalde in de laatste bocht bijna tegen de langzaam rijdende Nederlander, die zelf een reprimande van de wedstrijdleiding kreeg.

"Het is een soort van gentleman's agreement: voor die laatste bocht haal je gewoon niet in", zei Verstappen vlak na de kwalificatie in gesprek met Viaplay. "Uiteindelijk creëert hij die problemen zelf doordat hij probeerde iemand anders te naaien. Dat vind ik gewoon niet correct, want hij deed het daarna nog een keer."

Het incident vond plaats met nog zes minuten te gaan in de derde en laatste sessie van de kwalificatie. Verstappen, die op koude banden relatief langzaam reed, was zichtbaar verrast toen hij Norris in zijn spiegels zag.

"Ik wilde op het gas gaan om te proberen ervoor te blijven, maar toen verloor ik de controle door de koude banden. Vandaar dat hij even een beetje door het gras moest", blikte Verstappen terug.

'Wat Max deed, kan gewoon niet'

Verstappen en Norris moesten zich een uur na afloop van de kwalificatie bij de wedstrijdleiding melden. De kans was aanwezig dat de Nederlander zijn poleposition zou kwijtraken, maar het bleef bij een reprimande.

De wedstrijdleiding stelt dat Verstappen de controle over zijn auto had moeten behouden, maar vindt een gridstraf te zwaar. Bij vergelijkbare situaties wordt altijd een reprimande gegeven. Wat Norris betreft, komt Verstappen goed weg.

"Het lijkt me duidelijk dat hij in eerste instantie probeerde zijn baanpositie te verdedigen. Er is geen regel over wat je precies wel en niet mag doen, maar zoiets als Max deed kan gewoon niet. Hij zou hetzelfde hebben gedaan als hij in mijn positie zat, maar ik zou zeker niet zo uitwijken als ik in zijn positie had gezeten", zei Norris.

De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.00 uur. Verstappen stelt zijn tweede wereldtitel veilig als hij na de race 112 punten losstaat in de WK-stand. Daar kan hij onder meer voor zorgen door de race te winnen en de snelste raceronde te noteren.

Bij deze combinaties is Verstappen direct kampioen.

