Verstappen begint vanaf poleposition aan jacht op wereldtitel in Japan

Max Verstappen begint de Grand Prix van Japan zondag vanaf poleposition. De Nederlander, die op Circuit Suzuka zijn tweede wereldtitel kan veiligstellen, hield Ferrari-coureur Charles Leclerc in de kwalificatie nipt achter zich.

Het was na de kwalificatie nog even de vraag of Verstappen op pole mag blijven staan. Met nog zes minuten te gaan in Q3 knalde McLaren-coureur Lando Norris bijna tegen de langzaam rijdende Nederlander. De wedstrijdleiding onderzocht het incident en besloot het bij een reprimande voor Verstappen te laten.