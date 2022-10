Verstappen begint van poleposition aan jacht op wereldtitel in Japan

Max Verstappen begint de Grand Prix van Japan zondag van poleposition. De Nederlander, die op Circuit Suzuka zijn tweede wereldtitel kan veiligstellen, wordt nog wel onderzocht door de wedstrijdleiding voor een incident in Q3.

Aan het begin van de derde kwalificatiesessie knalde McLaren-coureur Lando Norris tijdens zijn snelle ronde bijna tegen een langzaam rijdende Verstappen op. De Limburger was verrast en bood even later zijn excuses aan, maar het incident wordt nog onderzocht door de wedstrijdleiding. Die komt later op zaterdag met uitsluitsel.