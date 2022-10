Verstappen klokt snelste tijd in eerste droge training Grand Prix Japan

Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde vrije training voor de Grand Prix van Japan de snelste tijd genoteerd. De Nederlander bleef in de eerste droge sessie van het weekend Ferrari-coureurs Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (derde) voor.

Hoewel Verstappen zichzelf bovenaan de tijdenlijst terugvond was zijn snelste ronde niet eens foutloos. Niettemin kwam hij in Suzuka tot een tijd van 1.30,671. Daarmee was hij bijna drie tienden rapper dan Sainz, die op zijn beurt vijftiend duizendsten rapper dan Leclerc was.

Fernando Alonso, die vrijdag in de eerste training in kletsnatte omstandigheden nog het snelst was, eindigde als vierde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez completeerde de top vijf.

Anders dan de eerste twee sessies van het weekend in Suzuka verliep de training zonder incidenten. Nadat het vrijdag vrijwel de hele dag regende was het een dag later droog rond het Japanse circuit. Voor zondag wordt er opnieuw regen voorspeld.

Eerder op zaterdag werd aangekondigd dat Nyck de Vries voor volgend jaar een contract heeft getekend bij AlphaTauri. Hij wordt bij het team uit het Italiaanse Faenza de opvolger van Pierre Gasly, die naar Alpine vertrekt.

Later op zaterdag staat om 8.00 uur de kwalificatie op het programma. Zondag om 7.00 uur is de race waar Verstappen voor de tweede keer dit jaar de kans krijgt om de wereldtitel veilig te stellen. De Red Bull-coureur zal dan acht punten uit moeten lopen op Leclerc en zes punten meer moeten scoren dan Pérez.

