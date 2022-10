AlphaTauri-Teambaas Tost: 'De Vries heeft plek in Formule 1 dik verdiend'

AlphaTauri-teambaas Franz Tost was zaterdagochtend in het Japanse Suzuka verheugd dat hij bekend kon maken dat Nyck de Vries volgend jaar voor zijn team zal rijden. De 27-jarige De Vries wordt de opvolger van Pierre Gasly, die naar Alpine vertrekt.

Door onze sportredactie

"We zijn ontzettend blij om samen met Nyck aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen", zei Tost, die in 2015 bij Toro Rosso, hoe het team tot twee jaar geleden nog heette, ook al Max Verstappen onder zijn hoede had.

"Hij is erg getalenteerd en heeft alle kampioenschappen gewonnen waarin hij heeft gereden. Zijn laatste succes was het winnen van het Formule E-kampioenschap, om maar aan te geven hoe competitief hij is. Hij heeft zijn plek in de Formule 1 dik verdiend."

De Vries wordt bij AlphaTauri de teamgenoot van de Japanner Yuki Tsunoda, die dit jaar bezig is aan zijn tweede seizoen bij het team uit het Italiaanse Faenza. "Daarmee hebben we volgend jaar een uitstekende rijdersline-up", aldus Tost. "Ik kan niet wachten om Nyck voor het eerst in onze auto te zien."

'We zullen Pierre's zege nooit vergeten'

Tost had ook lovende woorden voor de vertrekkende Gasly. De Fransman werd in 2020 in het Italiaanse Monza de tweede AlphaTauri-coureur die een race wist te winnen. Sebastian Vettel was in datzelfde Monza in 2008 de eerste rijder die dat voor elkaar wist te krijgen, al heette de renstal toen nog Toro Rosso.

"We zullen Pierre's fenomenale zege nooit vergeten en kijken ook met veel trots terug op zijn podiumplekken in Brazilië en Azerbeidzjan", vervolgde Tost. "Zijn tijd bij AlphaTauri is heel succesvol geweest en we moeten hem daarom bedanken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft."

De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie in Suzuka waar de Grand Prix van Japan op het programma staat. De kwalificatie is zaterdag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) en zondag om 7.00 uur staat de race op het programma.

Aanbevolen artikelen