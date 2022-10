Verstappen klokt derde tijd in natte training Japan, Latifi neemt verkeerde afslag

Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan de derde tijd neergezet. De Limburger hoefde alleen Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton voor zich te dulden. Nicholas Latifi zorgde tijdens de training voor een opmerkelijk moment door de verkeerde afslag te nemen.

Door onze sportredactie

Verstappen was bijna een seconde langzamer dan Russell, die tot een tijd van 1.41,935 kwam. De Brit was daarmee de snelste in de training, waarin zijn teamgenoot Hamilton met 1.42,170 de tweede tijd noteerde.

De 25-jarige Verstappen kwam tot een tijd van 1.42,786. Hij maakte bovendien beduidend meer ronden dan in de eerste training, waarin Fernando Alonso verrassend de snelste was. In die sessie kwam Verstappen tot vier ronden, twintig minder dan in de tweede training.

Mick Schumacher ontbrak in de tweede trainingssessie. Na afloop van de eerste training crashte de Duitser stevig toen hij wilde terugrijden naar de pits. De 23-jarige Schumacher kon ongedeerd uitstappen, maar zijn auto raakte wel flink beschadigd.

Latifi neemt verkeerde afslag

Latifi zorgde voor het opvallendste moment tijdens de tweede training. De 27-jarige Canadees, die na dit seizoen vertrekt uit de Formule 1, stuurde te vroeg in naar een strook die helemaal niet de ingang van een bocht was.

Over de boordradio stelde Latifi dat de vergissing kwam door een technisch mankement aan zijn auto, maar de Williams-coureur kon gewoon verder. Hij noteerde de twaalfde tijd in de training, die een half uur langer duurde dan normaal.

In eerste instantie was de training verlengd door een bandentest van Pirelli om feedback te verzamelen voor volgend seizoen. Door de natte baan ging die test niet door. Desondanks besloot de wedstrijdleiding de training niet in te korten.

Zaterdag om 5.00 uur (Nederlandse tijd) wordt er opnieuw gereden op Suzuka, waar Verstappen komend weekend zijn wereldtitel kan veiligstellen. De Limburger heeft alles in eigen hand; als hij acht punten meer scoort dan Charles Leclerc en zes punten uitloopt op Segio Pérez, kan de wereldtitel hem niet meer ontgaan.

