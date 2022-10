Alonso klokt snelste tijd, Schumacher crasht na afloop natte training Japan

Fernando Alonso heeft vrijdag verrassend de snelste tijd geklokt in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan. Max Verstappen eindigde in kletsnatte omstandigheden als zesde op Suzuka. Na afloop van de sessie crashte Mick Schumacher nog stevig toen hij wilde terugrijden naar de pits.

Door Patrick Moeke

Het was voor de coureurs het hele uur glibberen en glijden op Suzuka, waar voor het eerst in drie jaar weer wordt gereden in de Formule 1. De meeste rijders begonnen op de fullwets en schakelden halverwege over op de intermediates. In de slotfase regende het dusdanig hard dat de fullwets weer moesten worden gebruikt.

Toen de finishvlag al was gezwaaid en de coureurs na een proefstart op de weg terug waren naar de pits, ging het mis voor Schumacher. De Haas van de Duitser had last van aquaplaning en schoot met hoge snelheid in de vangrail. De 23-jarige Schumacher kon ongedeerd uitstappen.

Eerder in de training kwam Alonso op de intermediates tot een tijd van 1.42,248. Daarmee was hij drie tienden rapper dan Ferrari-coureurs Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (derde). Alonso's teamgenoot Esteban Ocon klokte de vierde tijd en Kevin Magnussen van Haas completeerde de top vijf.

De gehavende auto van Mick Schumacher wordt weggehaald door de marshals. Foto: Reuters

Verstappen komt tot vier rondes

Verstappen werkte een rustige training af in Suzuka. De Nederlander sloeg de fullwets over en hield zijn optreden beperkt tot vier rondes op de intermediates. Ook zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez (tiende) reed slechts vier rondes.

WK-leider Verstappen heeft het winnen van de wereldtitel zondag in eigen hand. De Nederlander is zeker van titelprolongatie als hij acht punten uitloopt op Leclerc en zes punten meer scoort dan Pérez. Dat betekent dat hij sowieso zeker is van de titel als hij wint en de snelste raceronde klokt.

Vrijdag om 8.00 uur (Nederlandse tijd) wordt er opnieuw gereden op Suzuka, als de tweede vrije training op het programma staat. Door een bandentest van Pirelli duurt die sessie een half uur langer dan normaal.

