Hamilton suggereert dat hij vorig jaar met meer geld kampioen was geworden

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft donderdag gezegd dat hij vorig seizoen mogelijk wereldkampioen was geworden als zijn team iets meer geld had kunnen besteden aan zijn auto. De Brit reageerde daarmee op de verdenking dat Red Bull Racing, de renstal van wereldkampioen Max Verstappen, de budgetlimiet heeft overschreden.

Door onze sportredactie

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport en het Italiaanse La Gazzetta dello Sport hebben Red Bull en Aston Martin zich in 2021 niet aan de budgetlimiet van 145 miljoen dollar (147 miljoen euro) gehouden. Red Bull-teambaas Christian Horner weersprak dat. De internationale autosportfederatie FIA heeft de bekendmaking van de financiële huishouding van de teams uitgesteld tot maandag.

"Ik wil er eigenlijk niets over kwijt", zei Hamilton in aanloop naar het Formule 1-weekend in Japan. "Ik herinner me dat we vorig jaar op Silverstone onze laatste upgrade hadden. Maar toen zagen we Red Bull ieder weekend of om het weekend upgraden. Vanaf dat moment hadden ze nog minstens vier upgrades."

"Als wij ruim 300.000 euro meer hadden uitgegeven aan een nieuwe vloer of een aangepaste vleugel, had dat natuurlijk de uitkomst van het kampioenschap veranderd", zei Hamilton. "We waren dan in de daaropvolgende race competitiever geweest. Dus ik hoop voor de sport dat de regels niet zijn overtreden."

0:33 Afspelen knop Verstappen geniet van 'prettig gestoorde' Japanse racefans

'We moeten aan de integriteit van de sport denken'

Hamilton is naar eigen zeggen blij dat Mercedes zich "altijd strikt aan de regels houdt". "Ik vind dat we transparant moeten zijn en moeten denken aan de integriteit van de sport. Ik weet er het fijne niet van, maar ik weet wel dat er achter de schermen genoeg gesprekken gevoerd worden om alles beter te regelen."

"Ik had ook verwacht dat het rapport van de FIA deze week naar buiten zou komen. Ik ga er dan maar van uit dat het is uitgesteld, omdat de kwestie zeer serieus wordt genomen. Ik heb het volste vertrouwen in voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Ik hoop dat hij alles uit de kast haalt om de integriteit van de sport te beschermen."

"Als geen actie wordt ondernemen terwijl de limiet is overschreden, zou dat slecht zijn voor de sport", vervolgde Hamilton. "Maar ik weet dus niet of de regels zijn overtreden. Dat zullen we maandag weten."

Aanbevolen artikelen