Verstappen: 'Heb perfect weekend nodig om in Japan wereldkampioen te worden'

Max Verstappen benadrukt dat het niet eenvoudig gaat worden om komend weekend in Japan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 veilig te stellen. De Nederlander moet na zondag 112 punten losstaan in de WK-stand om voor het tweede jaar op rij kampioen te worden.

Door onze sportredactie

"Gezien onze relatie met Honda zou het extra speciaal zijn als het ons lukt om de wereldtitel in Japan te veroveren", zei de 25-jarige Verstappen donderdag op een persconferentie op Circuit Suzuka.

"We konden hier de afgelopen twee jaar niet racen (vanwege de coronapandemie, red.), dus ik kijk er vooral heel erg naar uit om hier terug te keren. Wat er ook gebeurt: het is duidelijk dat we een perfect weekend nodig hebben. Verder ben ik eigenlijk niet echt met de wereldtitel bezig."

Verstappen moet in Japan in ieder geval in de top zes finishen om de wereldtitel te kunnen pakken. De coureur van Red Bull Racing is sowieso wereldkampioen als hij de race wint én de snelste ronde neerzet. Verder zijn er legio scenario's.

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft momenteel 104 punten minder dan Verstappen, met nog maar vijf Grands Prix op het programma. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez staat op 106 punten van de klassementsleider op de derde plek in de WK-stand.

Max Verstappen hoopt in Japan zijn tweede wereldtitel veilig te stellen. Foto: Getty Images

Verstappen: 'Het hele weekend in Singapore was slordig'

Vorige week in de Grand Prix van Singapore kreeg Verstappen een eerste (theoretische) kans om de titelstrijd te beslissen, maar na de kwalificatie konden die aspiraties op een laag pitje. De Nederlander werd tijdens zijn laatste ronde in Q3 naar binnen gehaald door zijn team, omdat hij te weinig brandstof in zijn auto zou hebben.

Verstappen begon daardoor als achtste aan de race, die ook nog eens teleurstellend verliep. Hij finishte de volgens hem "verschrikkelijke race" als zevende. "Het is geen hogere wiskunde. Je moet gewoon letten op de benzinemeter", blikte Verstappen in Suzuka nog één keer terug op de mislukte kwalificatie in Singapore.

"We hoeven dus eigenlijk niet veel anders te doen. Als je de auto voor vijf ronden voltankt, kan je geen zes rondjes rijden. Daar kan je uren over praten, maar dat verandert niks. Het was overigens niet het enige wat fout ging. Vrijdag ging het ook slecht, doordat we weinig rondjes hebben kunnen rijden. Het hele weekend was slordig."

De Grand Prix van Japan begint vrijdag om 5.00 uur met de eerste vrije training. De race gaat zondag om 7.00 uur van start. Mocht Verstappen er in Japan niet in slagen de wereldtitel veilig te stellen, dan krijgt hij op 23 oktober in de Grand Prix van de Verenigde Staten een nieuwe kans.

