Verstappen en Red Bull horen maandag uitspraak in zaak over budgetlimiet

De internationale autosportfederatie FIA heeft de bekendmaking van de financiële huishouding van de Formule 1-teams met vijf dagen uitgesteld. Dat betekent dat Red Bull Racing maandag pas de uitspraak in de zaak over de budgetlimiet hoort.

Door onze sportredactie

"De conclusie van de analyses die we hebben uitgevoerd met betrekking tot de financiële documenten van Formule 1-teams in 2021 vindt niet op woensdag 5 oktober plaats", maakt de FIA woensdag bekend in een verklaring.

"De analyse van financiële documenten is een lang en ingewikkeld proces dat nog niet afgerond is. Maandag 10 oktober is dit wel het geval en de uitgifte van de certificaten vindt dan plaats."

Onlangs berichtten het Duitse Auto Motor und Sport en het Italiaanse La Gazzetta dello Sport dat Red Bull Racing en Aston Martin in 2021 over de limiet van 145 miljoen dollar (147 miljoen euro) zouden zijn gegaan. Het team van wereldkampioen Max Verstappen ontkende dat het meer heeft uitgegeven dan toegestaan.

Wolff en Mekiés spraken van 'publiek geheim'

Zowel Mercedes-teambaas Toto Wolff als sportief directeur Laurent Mekiés van Ferrari reageerde vervolgens op het nieuws dat Red Bull in 2021 de budgetlimiet zou hebben overschreden. Beiden spraken van een "publiek geheim in de paddock dat twee teams over de limiet zijn gegaan", zonder de Oostenrijkse renstal specifiek te noemen.

Op overtredingen van de financiële regels staan sancties. Die variëren in zwaarte van een reprimande tot puntenaftrek. "Zoals eerder gecommuniceerd zijn er significante en ongefundeerde speculaties en vermoedens geweest met betrekking tot deze kwestie", laat de FIA verder weten.

"De FIA herhaalt dat er geen verdere informatie zal worden verstrekt totdat de zaak is afgerond. De FIA benadrukt ook dat elke suggestie dat FIA-personeel dergelijke gevoelige informatie heeft vrijgegeven, eveneens ongegrond is."

