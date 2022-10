Red Bull riskeert straf na 'kleine budgetoverschrijding' in titeljaar Verstappen

Red Bull Racing heeft volgens de FIA vorig jaar de budgetlimiet overschreden. De mondiale autosportfederatie meldt maandag dat het Oostenrijkse team in het eerste titelseizoen van Max Verstappen tot 5 procent meer heeft uitgegeven dan was toegestaan.

Het is nog onduidelijk wat voor sanctie het team van Verstappen kan verwachten. Bij een overschrijding tot 5 procent spreekt de FIA van een "kleine overschrijding" van de budgetlimiet. Verstappen lijkt dan ook niet te hoeven vrezen voor puntenaftrek, al is dat volgens de reglementen in theorie ook bij een kleine overschrijding mogelijk.

Verstappen pakte vorig jaar in Abu Dhabi na een heroïsch gevecht met Lewis Hamilton zijn eerste wereldtitel. De Nederlander haalde de Mercedes-coureur in de laatste ronde in en won daarmee de race en het kampioenschap. Zondag stelde Verstappen in Japan zijn tweede wereldtitel veilig.

De budgetlimiet werd in 2021 ingevoerd in de Formule 1 om de kosten te drukken en het veld dichter bij elkaar te brengen. Het limiteert hoeveel een team in een kalenderjaar kan spenderen aan het bouwen en ontwikkelen van een auto, en aan het personeel dat daarvoor nodig is. In 2021 was dat 145 miljoen dollar, in 2022 140 miljoen dollar. In 2023 zal het 135 miljoen zijn.