Van F1 tot voetbal: dit is het Red Bull-imperium van de overleden Mateschitz

De zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz was een van de grootste geldschieters in de internationale sport. De Oostenrijker was met zijn door Forbes geschatte vermogen van 20 miljard euro de drijvende kracht achter tal van clubs en teams, die nu een onzekere tijd tegemoetgaan. Een overzicht.

Door Rypke Bakker

Red Bull Racing (sinds 2005)

49 procent van de aandelen van Red Bull Racing, dat tot de succesvolste Formule 1-teams van deze eeuw behoort, staat nu nog op naam van Mateschitz. In 2004 - zeventien jaar nadat de eerste Red Bull-blikjes op de markt waren gekomen - gebruikt de zakenman een deel van zijn vermogen om Jaguar Racing over te nemen.

Een jaar later rijdt het team, met David Coulthard, Christian Klien en Vitantonio Liuzzi als coureurs, voor het eerst onder de naam Red Bull Racing. Het team, dat in 2007 de Britse licentie verruilt voor een Oostenrijkse, rijdt in de eerste jaren nog in de achterhoede. De ommekeer volgt na de komst van Sebastian Vettel, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 de wereldtitel grijpt. In de jaren die volgen is Mercedes oppermachtig, tot Max Verstappen in 2021 een einde maakt aan die hegemonie.

Een belangrijke pijler van de successen is de Red Bull Technology Factory in het Britse Milton Keynes, waar ongeveer achthonderd mensen werkzaam zijn.

Dietrich Mateschitz met Red Bull-teambaas Christian Horner. Foto: Getty Images

Scuderia AlphaTauri (sinds 2006)

In 2005 koopt Mateschitz het Italiaanse Formule 1-team van Minardi, dat een jaar later onder de naam Scuderia Toro Rosso (Italiaans voor Renstal Red Bull) in de Formule 1 rijdt. In 2020 wordt de naam om commerciële redenen veranderd in AlphaTauri.

Mateschitz maakt van zijn tweede team het opleidingsteam van Red Bull Racing, en dat blijkt een gouden greep. Vettel, Verstappen en Daniel Ricciardo doen ervaring op bij Toro Rosso, waarna ze Red Bull aan GP-zeges en zelfs wereldtitels helpen.

Ondanks een veel kleiner budget (maar wel de technologische hulp van de Red Bull Technology Factory) slaagt het tweede team van Red Bull er twee keer in een GP te winnen. Vettel zegeviert in 2008 op Monza, het circuit waarop Pierre Gasly in 2020 ook de snelste is.

Sebastian Vettel won in 2008 in een Toro Rosso (nu AlphaTauri) op Monza. Foto: Getty Images

Red Bull Ring (sinds 2005)

Na roemruchte Grands Prix in de jaren zeventig en tachtig en zelfs aan het begin van deze eeuw is de A1 Ring een circuit in verval zonder Formule 1-race, totdat Mateschitz het in 2005 koopt. Hij wil voor 750 miljoen euro investeren, maar doordat andere investeerders twijfelen en omwonenden protesteren komt dat er in eerste instantie niet van.

Het voortbestaan van het circuit is zelfs even in gevaar, tot er in 2008 alsnog groen licht wordt gegeven voor renovatie. Drie jaar later wordt er weer een DTM-race verreden op het circuit, dat dan is omgedoopt tot Red Bull Ring. Weer drie jaar later keert de Formule 1 terug en heeft Red Bull Racing een 'thuisrace'.

De Red Bull Ring keerde mede dankzij Mateschitz terug op de Formule 1-kalender. Foto: Getty Images

RB Leipzig (sinds 2009)

In 2009 richt Mateschitz de Duitse voetbalclub RasenballSport Leipzig op. De kersverse club neemt de licentie van vijfdeklasser SSV Markranstädt over. Binnen tien jaar moet de Bundesliga worden bereikt.

Zo geschiedt. De club promoveert bijna ieder jaar en in het seizoen 2015/16 wordt het hoofddoel bereikt. De ploeg, die dan onder leiding van trainer Ralf Rangnick staat, wordt tweede in de 2. Bundesliga en promoveert naar de hoogste speelklasse in Duitsland.

Sinds het aantreden in de Bundesliga doet RB Leipzig steevast mee in de hoogste regionen, maar nog nooit won de club de landstitel. De ploeg schopt het tijdens het seizoen 2019/20 tot de halve finales van de Champions League na een 2-1-overwinning op Atlético Madrid.

RB Leipzig haalde in het seizoen 2019/2020 de halve finales van de Champions League. Foto: Getty Images

Red Bull Salzburg (sinds 2005)

In 1933 wordt FC Salzburg opgericht. De club wordt in 1994 kampioen van de Oostenrijkse Bundesliga. Niet veel later wordt FC Salzburg overgenomen door Red Bull GmbH. De kleuren van de tenues veranderden van wit en paars in wit en rood.

Sinds de overname in 2005 wordt de ploeg, die tegenwoordig onder leiding van Matthias Jaissle staat, dertien keer landskampioen. In 2009 bezorgt trainer Co Adriaanse de club de landstitel, een jaar later is het de beurt aan Huub Stevens.

Ondanks de vele landstitels lukt het Salzburg in 2019/20 pas voor het eerst om de groepsfase van Champions League te bereiken. Vorig seizoen werd voor het eerst de knock-outfase gehaald, waarin FC Bayern München oppermachtig bleek.

