Red Bull-oprichter Mateschitz op 78-jarige leeftijd overleden

Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijkse miljardair gebruikte de afgelopen decennia sporten als Formule 1 en voetbal als marketinginstrumenten voor de energiedrankgigant. Mateschitz was al geruime tijd ernstig ziek.

Door onze sportredactie

Na een loopbaan die hem langs onder meer Unilever voerde, richtte Mateschitz in 1984 Red Bull op. Dat deed hij samen met de Thai Chaleo Yoovidhya, die in 2012 overleed.

De samenwerking met de Thaise ondernemer kwam voort uit een reis van Mateschitz naar Thailand in 1982. Daar bestelde hij op een terras een drankje met de naam Krating Daeng. Dat betekent in het Thais - je raadt het al - rode stier.

De Oostenrijker zag grote potentie in het drankje. Hij knutselde enkele jaren aan het recept om het aan te passen aan de wensen van de Europese consument. In 1987 kwam het energiedrankje op de markt.

Red Bull groeide al binnen enkele jaren uit tot mondiaal marktleider. Inmiddels werken 13.610 mensen voor het bedrijf en verkoopt Red Bull jaarlijks bijna tien miljard blikjes. De omzet kwam in 2020 uit op 6,3 miljard euro.

Mateschitz kocht van zijn vermogen een eiland

Het succes maakte Mateschitz financieel onafhankelijk. De Oostenrijker stond jaarlijks in de lijst van de rijkste personen op aarde van zakenblad Forbes. Vorig jaar werd zijn vermogen geschat op 27,9 miljard euro. Van het geld kocht hij onder meer een eilandje in de Grote Oceaan.

Via agressieve marketingcampagnes probeerde Mateschitz de naamsbekendheid van zijn merk te vergroten. Vooral in de sport heeft de Oostenrijker veel geïnvesteerd.

Het belangrijkste marketinginstrument van Red Bull zijn de twee Formule 1-teams, en dan met name Red Bull Racing. Dat begon in 2005 in de koningsklasse, nadat het Jaguar-team was overgenomen. Na wat aanloopjaren is Red Bull sinds 2009 een topteam in de Formule 1. Sebastian Vettel pakte de wereldtitel in 2010, 2011, 2012 en 2013. Max Verstappen werd vorig jaar en dit jaar wereldkampioen.

Naast Red Bull Racing is ook Scuderia AlphaTauri sinds 2006 eigendom van Red Bull. Het voormalige Minardi-team ging lang door het leven als Scuderia Toro Rosso (Red Bull in het Italiaans), maar draagt tegenwoordig de naam van het kledingmerk van Red Bull: AlphaTauri. Het is meer een juniorteam van Red Bull, waarin veel jonge talenten debuteren. Zowel Verstappen als Vettel reed zijn eerste Formule 1-race voor Toro Rosso.

Dietrich Mateschitz met Max Verstappen, na Sebastian Vettel de tweede wereldkampioen Formule 1 namens Red Bull Racing. Foto: Getty Images

Mateschitz investeerde ook veel in het voetbal

Daarnaast stond Mateschitz aan de basis van het Red Bull-concern in het voetbal. In april 2005 kocht de ondernemer de licentie van Austria Salzburg en in 2006 werd hij eigenaar van MetroStars. Sindsdien gingen die door het leven als respectievelijk Red Bull Salzburg en New York Red Bulls.

In 2007 richtte het bedrijf bovendien Red Bull Brasil op en in 2008 werd Red Bull Ghana gevormd. Weer een jaar later kocht Mateschitz de licentie van de bescheiden Duitse club SSV Markranstädt. Die vereniging doopte hij om tot RB Leipzig, dat na een aantal promoties sinds 2016 uitkomt in de Bundesliga. De club uit Oost-Duitsland is een subtopper en een regelmatige deelnemer aan de Champions League.

Verder probeert Red Bull al jaren met miljoeneninvesteringen extreme sporten als klifduiken en bergbeklimmen op de kaart te zetten.

Mateschitz had tot zijn overlijden nog 49 procent van de aandelen van Red Bull in handen.

Aanbevolen artikelen