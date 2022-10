Leclerc baalt van tweede plek in Singapore: 'Maar we boeken wel progressie'

Charles Leclerc baalde zondag flink van zijn tweede plek bij de Grand Prix van Singapore. De Monegask van Ferrari startte van poleposition, maar moest de zege aan Sergio Pérez laten.

Door onze sportredactie

"Ik weet niet of ik bij de start iets fout deed, of dat er iets anders aan de hand was", zei Leclerc, die bij de start al de leiding aan Pérez verloor. "Ik voelde een beetje wielspin en raakte de auto kwijt. Tegelijkertijd had 'Checo' ook een geweldige start. Zo gaat dat nou eenmaal soms."

Hoewel Leclerc de hele race Pérez in het vizier had, was hij niet bij machte om de Mexicaan aan te vallen. De Ferrari-coureur kwam uiteindelijk met een achterstand van zeven seconden op Pérez over de finish.

"De baanpositie was heel belangrijk vandaag en uiteindelijk zat ik gewoon niet dichtbij", vervolgde de nummer twee in de WK-stand, die ondanks het resultaat nog wel wat lichtpuntjes zag.

"De prestatie van de auto was een stap vooruit. Alle keuzes van mijn team waren goed. Daar was ik blij mee, maar het is wel frustrerend om wederom tweede te worden."

Sainz beleeft eenzame race

Ook Leclercs teamgenoot Carlos Sainz beleefde maar weinig plezier aan zijn derde plek. De Spanjaard kon het tempo van Pérez en Leclerc niet volgen en moest daardoor met de laagste trede op het podium genoegen nemen.

"Normaal ben ik goed in deze omstandigheden, maar vandaag helaas niet", zei de Spanjaard. "Het was een eenzame race. Vooral op de intermediates had ik gewoon niet de snelheid. Ik maakte veel foutjes, waardoor ik niet alleen snelheid, maar ook het vertrouwen verloor. Het was een eenzame race voor mij."

Sainz was over het algemeen wel tevreden over de snelheid van Ferrari. "We maken zeker stappen en leren van elke situatie. De laatste paar races moeten we zien als een goede voorbereiding op volgend jaar. De auto en coureurs zijn er, alleen de uitvoering kan nog beter."

Sainz en Leclerc komen volgende week alweer in actie als in Suzuka de Grand Prix van Japan op het programma staat. Max Verstappen, die in Singapore zevende werd, kan het wereldkampioenschap daar beslissen als hij wint én de snelste raceronde klokt. Bij een andere uitslag is hij afhankelijk van de resultaten van Leclerc en Pérez.

