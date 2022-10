Boze Verstappen beleeft 'vreselijke race' in Singapore: 'Het liep verschrikkelijk'

Max Verstappen baalde kort na de finish flink van zijn zevende plaats bij de Grand Prix van Singapore. De Nederlander beleefde naar eigen zeggen een frustrerende zondag, ook al startte hij 'slechts' vanaf de achtste plaats, en liet daardoor een eerste kans op de wereldtitel liggen.

Door Joost Nederpelt

"Dat ik geen kampioen word, is alleen niet het probleem", zei Verstappen na afloop. "Ik sta er nog steeds riant voor. Het is gewoon een frustrerende dag. Het maakt niet uit hoe we ervoor staan. Ik wil gewoon altijd een perfect weekend, maar dit liep allemaal verschrikkelijk."

Verstappen vertrok op een nog opdrogend Marina Bay Street Circuit als achtste, maar raakte daarna al snel nog meer plaatsen kwijt. Het antistallsysteem, dat moet voorkomen dat de motor afslaat, schakelde bij het wegrijden in. Dan wordt automatisch de koppeling ingetrokken.

"Ik weet niet waarom dat gebeurde, volgens mij doorliep ik gewoon de normale procedure", vertelde Verstappen. "Dan kom je in een nog lastigere positie voor een goed resultaat."

'Mijn banden gingen de lucht in'

Verstappen kende zo een valse start van wat een inhaalrace moest worden. Daarna kreeg de opmars van de Nederlander gestalte, al duurde die niet heel lang. "Ik kwam in elk geval nog langs een paar auto's. Maar toen kwam ik klem te zitten, want het is gewoon haast onmogelijk om in te halen."

Na een safetycarsituatie in de slotfase van de race leek Verstappen eindelijk een aanval op Lando Norris in te kunnen zetten, maar dat verliep niet zoals hij verwachtte. "Ik weet niet hoe het gebeurde, maar mijn bodemplaat raakte de grond, waardoor de voorwielen contact met het asfalt verloren."

"Toen blokkeerde ik mijn remmen en had ik meteen twee dikke platte kanten op m'n banden. Ik had er sowieso al last van dat de bodem de grond raakte op de gewone lijn, maar naast de racelijn was het nog erger. Zo laat remde ik helemaal niet, maar mijn banden gingen echt de lucht in."

Verstappen had al geen wonderen verwacht

Verstappen moest daarna opnieuw de pitsstraat opzoeken. "Met nieuwe banden kwam ik nog wel terug in de punten, maar dit was niet wat we wilden. Aan de andere kant kon je na gisteren al geen wonderen verwachten."

Ondanks de frustrerende race en de zevende plaats was Verstappen nog wel betrokken bij een paar fraaie gevechten, maar daar had hij zelf helemaal niet van genoten.

"Nul. Ik vind het leuk om vooraan te vechten, maar dit was gewoon frustrerend. Je zit klem achter andere auto's. Een probleem met de start, dan die blokkerende banden, dan rij je weer achteraan... Het was vreselijk."

Het was het einde van een weekend dat zaterdag al misging doordat zijn team zich verrekende met de hoeveelheid benzine in de auto. "Toen hebben we het al enorm verkloot natuurlijk. Dan begin je al met een achterstand."

