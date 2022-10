Pérez noemt overwinning in Singapore zijn beste prestatie tot nu toe

Sergio Pérez is in de wolken na zijn zege in de Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur had een uitstekende start, passeerde Charles Leclerc en hield de leiding op het Marina Bay Street Circuit tot het einde vast.

Door onze sportredactie

"Het is zeker mijn beste prestatie tot nu toe. Ik controleerde de hele race", zei Pérez, die wel even moest vrezen dat hij zijn zege zou kwijtraken. De Mexicaan moest zich na de race melden bij de wedstrijdleiding, omdat hij een overtreding had gemaakt achter de safetycar.

De 32-jarige Pérez liet achter de safetycar een gat van meer dan tien autolengtes vallen en ontving daarvoor een tijdstraf van vijf seconden. Daardoor raakte hij zijn zege niet kwijt: de marge met nummer twee Charles Leclerc was op de finish ruim zeven seconden.

Pérez liet kort na de finish al weten zich geen zorgen te maken. "Ik heb geen idee wat er aan de hand was, maar ik hoorde na de race over het onderzoek. Ik snap het eerlijk gezegd niet helemaal", zei de teamgenoot van Max Verstappen.

"Op de plekken waar ik hem (de safetycar, red.) kon volgen, ging hij supertraag. En waar ik hem niet kon volgen, ging hij supersnel", zei Pérez later op de avond op de persconferentie. "Ze waren tevreden over mijn uitleg en reageerden begripvol."

'Al met al goede dag voor het team'

Door de overwinning in Singapore staat Pérez dit seizoen op twee overwinningen. Eerder dit jaar zegevierde hij op het stratencircuit van Monaco, waar hij - net als in Singapore - een incidentrijke en natte race op zijn naam schreef.

Achter Pérez beleefde teamgenoot Verstappen een moeizame race. Hij had een matige start en eindigde op de zevende plek. Daardoor moet de Limburger zijn tweede titelfeest nog even uitstellen, in elk geval tot de Grand Prix van Japan.

In Japan heeft Verstappen alles in eigen hand. Als hij op Circuit Suzuka wint én de snelste ronde rijdt, is de wereldtitel een feit. "Het zou voor Max en Honda (de motorleverancier, red.) leuk zijn om de titel in Japan veilig te stellen", reageerde Pérez. "Al met al was het een goede dag voor het team."

