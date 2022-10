Verstappen is zondag bij zege en snelste ronde in Japan wereldkampioen

Max Verstappen heeft titelprolongatie volgende week bij de Grand Prix van Japan in eigen hand. De Nederlander moet winnen en de snelste raceronde op Circuit Suzuka rijden om er wereldkampioen te worden zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Door onze sportredactie

Huidige WK-stand 1. Max Verstappen - 341 punten

2. Charles Leclerc - 237 punten

3. Sergio Pérez - 235 punten

De 25-jarige Verstappen kon zondag in Singapore al de wereldtitel pakken, maar hij verzilverde zijn eerste kans niet. De regerend wereldkampioen eindigde op een teleurstellende zevende plaats en zag zijn concurrent Charles Leclerc tweede worden, waardoor de Monegask twaalf punten inliep op de Limburger.

In de WK-stand staat Verstappen nu op 341 punten, 104 punten meer dan nummer twee Leclerc en 106 punten meer dan nummer drie Sergio Pérez, die zegevierde in Singapore. Met nog vijf races te gaan heeft de Nederlander aan een voorsprong van 112 punten genoeg voor de tweede wereldtitel in zijn loopbaan.

Verstappen kan volgende week zondag op dat aantal komen als hij de race in Japan wint én de snelste raceronde rijdt. In dat geval scoort Verstappen 26 punten en komt hij op een totaal van 367 punten. Mocht Leclerc dan tweede worden, komt de Monegask op 255 punten.

Ook als Verstappen niet in Japan wint, kan hij er wereldkampioen worden. Bij een tweede plaats op Circuit Suzuka moet de Limburger hopen dat Leclerc als vijfde of lager eindigt én Pérez de race niet wint. Verstappen moet minstens zesde worden om überhaupt in Japan de wereldtitel te grijpen.

Na de Grand Prix van Japan zijn er nog vier races te gaan in de Formule 1. Later dit jaar wordt er nog geracet in de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Bij de GP van Brazilië staat er ook nog een sprintrace op het programma.

Puntentelling Formule 1 Eerste - 25 punten

Tweede - 18 punten

Derde - 15 punten

Vierde - 12 punten

Vijfde - 10 punten

Zesde - 8 punten

Zevende - 6 punten

Achtste - 4 punten

Negende - 2 punten

Tiende - 1 punt

Snelste ronde - 1 punt

Aanbevolen artikelen