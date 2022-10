Verstappen moet titelfeest uitstellen na teleurstellende race in Singapore

Max Verstappen heeft zondag zijn eerste kleine kans om de Formule 1-kampioen van 2022 te worden niet benut. De Nederlander kwam in de Grand Prix van Singapore niet verder dan de zevende plaats. Over een week krijg de WK-leider in Japan een nieuwe kans. Teamgenoot Sergio Pérez won de race op het Marina Bay Street Circuit.

Door Joost Nederpelt

Het was al een lastige opgave voor Verstappen, die vertrok vanaf de achtste plaats. Dat gebeurde een uur later dan gepland. Een klein uur voor de start in Singapore kwam er een enorme regenwolk aan die het circuit langdurig blank zette. Er viel binnen een uur 25 millimeter water. Toen de bui wegtrok, ging de race alsnog van start.

Wat volgde was een race op een opdrogende baan, waarbij de coureurs begonnen op de intermediatebanden en eindigden op slicks. Pérez was daarbij de sterkste, al loopt er nog een onderzoek tegen de Mexicaan vanwege zijn gedrag achter de safetycar.

Leclerc werd met zijn Ferrari tweede. De Monegask had in het scenario waarin Verstappen kampioen zou worden buiten de top zeven moeten vallen en Pérez had buiten het podium moeten eindigen. Daarvan was dus geenszins sprake. Volgende week is Verstappen in Japan hoe dan ook kampioen als hij de race wint én de snelste ronde rijdt.

Ferrari kende een goede race, met Carlos Sainz op de derde plaats, al liet Leclerc zich bij de start wel aftroeven door Pérez en liepen de pitstops alles behalve vlekkeloos.

Top tien GP Singapore 1. Sergio Pérez (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Sebastian Vettel (Aston Martin)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

Hamilton gaat in de fout, Norris profiteert

Lewis Hamilton was zondag ook een kanshebber voor het podium, maar de zevenvoudig wereldkampioen ging halverwege de race opzichtig in de fout. De Brit kon verder na een klap met zijn Mercedes in de muur, maar het podium was wel uit zicht.

Lando Norris profiteerde en reed met zijn McLaren naar een knappe vierde plaats. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo volgde als vijfde, nadat hij als zeventiende was gestart.

De race in Singapore kende veel incidenten, met meerdere safetycars en virtual safetycars. Zes coureurs (Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Alexander Albon, Fernando Alonso, Nicholas Latifi en Zhou Guanyu) haalden de finish niet.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Slechte start Verstappen luidt chaotische race in

Verstappen kende een chaotische race, die begon met een slechte start en een fel duel in de openingsronde met Kevin Magnussen. Met moeite hield de WK-leider zijn auto heel. Hij kwam de eerste ronde door als twaalfde.

Later werkte Verstappen zich naar voren, onder meer met fraaie inhaalacties langs Sebastian Vettel en Pierre Gasly. Dat bracht hem achter Alonso, die de Nederlander lang ophield. Verstappen werd verlost van de Spanjaard in ronde twintig, toen de Alpine het in de 350e race van de tweevoudig wereldkampioen begaf.

Norris was de volgende en daar beet Verstappen zich uiteindelijk op stuk. Daar kwam een safetycarsituatie tussendoor, waarin alle coureurs naar slicks wisselden. Norris had hierbij het geluk dat hij pas wisselde nadat de safetycar al op de baan was en bleef Verstappen zo voor.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Verstappen gaat in de aanval, maar schiet rechtdoor

Nadat leider Pérez het veld weer op gang trok, ging Verstappen direct in de aanval aan het einde van het lange rechte stuk in Singapore. Daar verremde hij zich flink, om met rokende banden rechtdoor te schieten. Verstappen beschadigde zijn nieuwe mediumbanden daarbij dusdanig dat hij de pits in moest. Zijn aandeel in de strijd om de topposities was daarmee klaar.

Vooraan ontstond een felle strijd tussen leider Pérez, die bij de start de leiding had gepakt, en polesitter Leclerc. De Monegask was een aantal ronden flink sneller dan de leider, maar kon onder meer door een reeks kleine foutjes nooit een geslaagde aanval inzetten. Daarna was het zaak om binnen vijf seconden van de Mexicaan te blijven, omdat hem nog een tijdstraf boven het hoofd hangt. Dat lukte Leclerc niet.

Verstappen kwam in de slotfase vast te zitten in een treintje met onder meer Hamilton voor zich. Die ging in de voorlaatste ronde in de fout tijdens een aanval op Vettel. Verstappen profiteerde en ging vervolgens zelf ook nog langs Vettel.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen